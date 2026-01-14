Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Filistinli Teknokrat Komite' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Filistinli Teknokrat Komite' açıklaması

22:4814/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Bakanlık, Gazze Şeridi'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite’ye ilişkin açıklama yaparak memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Açıklamada, "Arabulucular, Gazze Şeridi’nde istikrarın pekiştirilmesine ve insani durumun iyileştirilmesine yönelik çabalara katkı sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendirilen Gazze Şeridi’nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komitenin kurulmasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mısır ve Katar’ın Gazze Şeridi'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite'nin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komite’ye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Arabulucular, Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti, Başkanlığını Dr. Ali Abdel Hamid Shaath’ın deruhte edeceği Gazze Şeridi’nde istikrarın pekiştirilmesine ve insani durumun iyileştirilmesine yönelik çabalara katkı sağlayacak önemli bir gelişme olarak değerlendirilen Gazze Şeridi’nin İdaresini Üstlenecek Filistinli Teknokrat Komitenin kurulmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Arabulucular, Sayın Başkan Donald Trump tarafından açıklanan plan doğrultusunda, söz konusu komitenin teşkilinin Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının önünü açmasını, bu itibarla ateşkesin güçlendirilmesine ve yeni bir tırmanmanın önlenmesine katkı sağlamasını temenni etmektedir. Arabulucular, sürdürülebilir bir barışa ulaşma ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için uygun koşulları yaratmayı, kardeş Filistin halkının güvenlik, istikrar ve onurlu bir yaşam arzularını karşılamayı teminen tüm tarafların anlaşmanın uygulanmasına tam olarak bağlı kalması gereğini vurgulamaktadır” ifadelerine yer verildi.




#Dışişleri Bakanlığı
#Filistin
#Komite
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Takdir teşekkür hesaplama 2026: MEB 1. dönem takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Ortaokul ve lise için güncel hesaplama