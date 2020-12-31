Gündem CHPli vekil Gökçeden şaraplı yeni yıl paketinin eleştirilmesine tepki Türk çiftçisine düşman olanlar anlamaz
POLİTİKA

CHP’li vekil Gökçe'den şaraplı yeni yıl paketinin eleştirilmesine tepki: Türk çiftçisine düşman olanlar anlamaz

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçe, "Belediyemize topraklarımızda yetişen ürünleri koruduğu, kadın emeğine değer verdiği için teşekkür ediyorum. Türk çiftçisine düşman olanlar anlamaz" diyerek Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin şaraplı yeni yıl paketine destek çıktı.

Haber Merkezi Diğer
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçe
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçe

CHP'li Başkan Vahap Seçer'in belediye meclisinden 250 milyon TL'lik borçlanma talep ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin protokol isimleri ve Millet İttifakı üyelerine yeni yıl paketi gönderilmişti. İçerisinde şarap, nar, çerez ve çeşitli tatlıların bulunduğu paket sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Mersin Belediyesi'nden 250 TL'lik şaraplı yeni yıl paketi
GÜNDEM
Mersin Belediyesi'nden 250 TL'lik şaraplı yeni yıl paketi

Destek çıktı

Tepkiler üzerine açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin şaraplı yeni yıl paketine destek çıktı.

Şarapların Silifke ilçesinde yetiştirilen Patkara üzümlerinden olduğunu ve kadın kooperatifleri tarafından imal edildiğini ifade eden Gökçel, “Belediyemize ve Vahap Seçer'e topraklarımızda yetişen ürünleri koruduğu, kadın emeğine değer verdiği için teşekkür ediyorum. Türk çiftçisine düşman olanlar anlamaz” dedi.

CHP'li başkan borçlanma talep etmişti

  • Başkan Seçer, geçtiğimiz günlerde Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 250 milyon TL'lik borçlanma talep etmişti. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin 'hayır' oylarıyla borçlanma talebi reddedildi.


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