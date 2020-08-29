Teröriste ağıt yaktılar

Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası alan DHKP’C’li avukat Ebru Timtik, örgütün talimatıyla girdiği ölüm orucunda can verdi. Timtik, Gazi Cemevi’ndeki tören sonrası dün toprağa verildi. Geçtiğimiz Eylül terör örgütü DHKP-C’nin Türkiye sorumlularından olan ve gri listede aranan Kamile Kayır’la aynı bölmede yakalanıp tutuklanan Timtik’in ceza almasına neden olan eylemleri arasında DHKP-C’nin kuryeliğini yapması başta geliyor. Timtik’in örgüt talimatlarını yakalanan örgüt mensuplarına ilettiği, örgütle irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı yönündeki suçlamalar, yargılandığı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasında da yer aldı.

OYNAT 00:58 CHP'li Tanrıkulu eylemde ölen DHKP-C'li Timtik için hükümete yüklendi: İsyan etmemek mümkün değil CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu, Halk TV ekranlarında ilginç ifadeler kullandı. Başlattıkları eylemde hayatını kaybeden ve terör örgütü DHKP-C üyesi olmak suçundan hüküm giyen Ebru Timtik üzerinden hükümeti hedef alan Tanrıkulu, 'Sadece adil yargılanma talep ettiler. İsyan etmemek mümkün değil. Buna ne zamana kadar katlanacağız' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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SUİKAST TALİMATINI O VERDİ

FETÖ’cü polis şeflerinin DHKP-C içinde organize ettiği kaos timinin gerçekleştirmek istediği eylemlerden olan CHP’li Kağıthane İlçe Başkanı’na suikast girişiminde de Timtik’in ismi geçmişti. Örgüt üyesi Asuman Akça’nın talimatıyla eylemi gerçekleştirmek isteyen ancak başarısız olan İsmet Özdemir ifadesinde, örgüt talimatının avukat yapılanmasında yer alan Ebru Timtik vasıtasıyla elden verildiğini aktardı. Timtik’in kurye olarak görev yaptığını, eylemlerde kullanılacak silahı ise Hakan Kuşbeygi’den temin ettiğini aktardı.

GÜNDEM Bakan Soylu, DHKP-C'li Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosuna asılmasına ateş püskürdü

KİRAZ’IN KATİLLERİYLE İRTİBATLI

Ebru Timtik, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin alan teröristlerle, olay esnasında isteklerinin dile getirilmesi amacıyla görüşen isimlerden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Savcı Kiraz’ı şehit eden Şafak Yayla’nın cebinden çıkan 34 parçaya ayrılmış kağıtta Halkın Hukuk Bürosu’nda çalışan avukatların isimleri yazıyordu. Kağıdın ön yüzünde “Halkın Hukuk Bürosu”, arka yüzünde ise “Avukat Aycan Çiçek, Avukat Ebru Timtik, Avukat Günay Dağ, Avukat Oya Aslan, Avukat Şükriye Erden” ve TC kimlik numaralarının yazılı olduğu tespit edilmişti.

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OYNAT 01:51 DHKP-C'li Timtik'in Savcı Kiraz şehit edilmeden 20 gün önce "Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz" dediği ortaya çıktı Cezaevinde başlattığı eylem sonucu ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Timtik'in, 11 Mart 2015 tarihinde katıldığı TV yayınında 'Berkin Elvan'ın hesabı sorulacak. Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu sözlerden 20 gün sonra, 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, Berkin Elvan dosyasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit etti. Terörist Timtik'in ölümüyle ilgili CHP'li ve HDP'li çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı.

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CHP yasta

Timtik’in hayatını kaybetmesine, terör örgütü üyelerine her fırsatta sahip çıkan CHP’den tepki çeken mesajlar geldi. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz akşam Halk TV ekranlarında ilginç ifadeler kullandı. Başlattıkları eylemde hayatını kaybeden ve terör örgütü DHKP-C üyesi olmak suçundan hüküm giyen Ebru Timtik üzerinden hükümeti hedef alan Tanrıkulu, “Sadece adil yargılanma talep ettiler. İsyan etmemek mümkün değil. Buna ne zamana kadar katlanacağız” ifadelerini kullandı.

Sezgin Tanrıkulu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Twitter’dan “21’inci yüzyılda ölüm oruçlarında sanatçılarını, avukatlarını kaybeden bir ülke olmanın utanç yaftası hepimizin boynunda asılı duruyor. Aytaç Ünsal’ı yaşatmalıyız” paylaşımında bulundu.

Özgür Özel

CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat ise paylaşımında, “İlk celse tahliye oldukları halde siyasi bir kararla tutukladılar. Sadece ve sadece adil yargılama hakkı talep eden bir avukat direnerek hayatını kaybetti. Bu zulüm er geç bitecek. Bu kantar er geç onu bozanı da tartacak” ifadelerini kullandı.

Özgür Karabat

CHP’nin farklı illerden sosyal medya hesapları da terörist Ebru Timtik’in ölümüne ilişkin tepki çeken paylaşımlarda bulundu. Adana İl Başkanlığı, “Onurlu avukatlık mesleğini icra ederken tutuklanan ve adaletsizliğe karşı bedenini açlığa yatıran Ebru Timtik’i kaybetmişiz... Devrimciler ölür Devrimler sürer...” derken, CHP Kartal Kadın Kolları, “Lanet olsun adaletinize!! Sadece adil yargılanmaktı isteği. Ebru’yu da öldürdünüz” paylaşımında bulundu.

TEKİN TEHDİT ETTİ

İşte terörist Ebru Timtik’in ölümüne ilişkin paylaşımlarda bulunan o isimlerden bazıları:

-CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: Kötüsünüz, çok kötüsünüz. Sadece adil yargılanmak istedi. Ebru Timtik, adalet isteyen yürek durdu.

-CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: Anayasa Mahkemesi Ebru Timtik tahliyesini ‘ölüm riski’ yok diyerek reddetmişti. İşte o karara imza atanlar vicdanlarını aklayıp bu gece başlarını yastığa rahat koyabilecekler mi?

-CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: Ebru, adalet diye diye gitti! Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ı yaşatmak için çağrılarımıza kör, sağır, dilsiz kalanlar sizlere yazıklar olsun! Vicdanınız da sizin peşinizi bırakmasın! Adaletiniz batsın!

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Gürsel Tekin

-CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: 238 gündür ölüm orucunda olan Av. Ebru Timtik vefat etti. Anayasa Mahkemesi “ölüm riski yok” diyerek tahliyesini reddetmişti. Siyasallaşan yargı, cellatlaşan yargıdır. Hukuk yoksa sadece zulüm vardır. AKP rejimi adalete karşı işlediği suçlarla tarih ve millet önünde yargılanacak.