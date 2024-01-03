Esenyurt Belediyesi’ne bağlı kültür merkezinde düzenlenen DEM Parti Esenyurt İlçe Kongresi, CHP’nin Atatürkçülük konusundaki ikiyüzlülüğünü ortaya koydu. CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne bağlı kültür merkezinde 23 Aralık 2023’te bir etkinlik düzenlendi. Belediyenin programında salonda, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları asılıydı. Aynı salonda 31 Aralık 2023’te ise DEM Parti’nin Esenyurt İlçe Kongresi düzenlendi. Programda, salonda asılı olan Atatürk fotoğraflarının kaldırıldığı görüldü.

BELEDİYE İZİN VERMİŞ

Bu durumun DEM’lilerin talebi olduğu, belediyenin de bu talebi kabul ettiği öğrenildi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Atatürk fotoğraflarının yer aldığı ve kaldırıldığı iki ayrı programı da sosyal medya hesabından paylaştı.

SİZİN KIRMIZI ÇİZGİNİZ OY

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Esenyurt İlçe Sorumlusu Tarkan Burçak Uygu, fotoğrafların kaldırılmasına tepki göstererek “Başkan programa katılmasına rağmen duruma tepkisiz kalması iki yüzlü siyasetlerinin ispatıdır. Hani Atatürk kırmızı çizginizdi? Demek ki sizin asıl çizginiz oy kaygınız. Süper Kupa maçında yaşanan olaylar üzerinden gösterdikleri tepkiyi, Atatürk fotoğraflarını indiren ittifak ortakları DEM Partililere gösteremeyenler, algı operasyonlarıyla hedefine ulaşamayacak” dedi.











