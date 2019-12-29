Gündem CHPnin masum öğrencileri firarda
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

CHP’nin masum öğrencileri firarda

CHP’nin arka çıktığı FETÖ’nün Hava Harp Okulu öğrencileri, haklarında tutuklama kararı çıkarılınca kayıplara karıştı. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan 70 Hava Harp Okulu öğrencisinden 6’sı için tutuklama kararı verirken, 64’ü hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
64 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
64 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin canhıraş bir şekilde suçsuz oldukları yönünde savunduğu Hava Harp Okulu öğrencileri, haklarında tutuklama kararı çıkarılınca kayıplara karıştı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Hava Harp Okulu öğrencilerinin arasında bulunduğu 72 sanıklı davada duruşma savcısı 70 Hava Harp Okulu öğrencisinin ‘Anayasayı ihlal etmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan 70 Hava Harp Okulu öğrencisinden 6’sı için tutuklama kararı verirken, 64’ü hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. 2 erle ilgili adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

3’Ü FİRAR ETTİ 47’Sİ ARANIYOR

64 şüphelinin adreslerine giden güvenlik güçleri çoğunun adresinde olmadığını tespit etti. 3’nün Yunanistan’a firar etiği tespit öğrenilirken, 6’sı ise Yunanistan’a kaçmak üzereyken Edirne’de bir araç içerisindeyken yakalandı. 6 sanık Edirne Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklanan son 6 sanıkla beraber toplam yakalanan ve tutuklanan sayısı 20 oldu 47 sanığın arama çalışmaları ise devam ettiği öğrenildi.

58’İ ANKESÖR KULLANICISI

70 Hava Harp Okulu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan araştırmada 70 sanıktan kaçının ankesörlü telefonla mahrem imamlarıyla irtibata geçip geçmediklerine de bakıldı. Yapılan incelemelere göre 70 Hava Harp Okulu öğrencisinden 58’inin ankesörlü telefon yoluyla mahrem imamlarıyla irtibata geçtiği ortaya çıkarıldı.

İşgalde görev aldılar

  • 70 Hava Harp Okulu öğrencisi 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul’un pek çok farklı noktasında gerçekleştirilmeye çalışılan işgal girişiminde yer aldı. İşte bunlardan bazıları: “TRT baskını, Casper Plaza, TRT Ulus, Vodafone Arena ve Digitürk baskınları, Sabiha Gökçen Hava Limanı baskını.” Harp okulu öğrencilerinden bazıları ise darbe girişiminin en kanlı yaşandığı yerlerden bir tanesi olan Boğaziçi Köprüsü’ne gitmeyi amaçladı. Yolda vatandaşlar tarafından köprüye çıkmaları engellenen içerisinde 8 Harp Okulu öğrencisi bulunan araç buradan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki darbe girişimine katılmak için yön değiştirdi.

Özenle seçildiler

  • Dava dosyasında sanıkların Yalova’dan 15 Temmuz gecesi saat 23.45 ve 00.07 sıralarında askeri kışladan silahlı, mühimmatlı ve tam teçhizatlı çıkılmasının olağan bir uygulama olmadığına dikkat çekildi. Dosyada ayrıca Yalova’daki rütbeli darbecilerin ilk etapta götürdükleri kişileri, kendilerine mutlak şekilde bağlı, emirlere riayet edecek ve darbe girişimine mutlak şekilde destek verecekleri konusunda tereddüt etmeyen öğrenciler arasından seçtikleri vurgulandı.

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