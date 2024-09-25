CHP'nin para kulesi skandalı davasında ara karar açıklandı: Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında hapis istemi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedilen 'para sayma' görüntülerine dair yargılama süreci, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 22 sanığın duruşmasıyla başladı.





Mahkeme, ara kararını açıklayarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmasına ve 2019 yılına ait mali denetim raporunun yayımlanıp yayımlanmadığının sorgulanmasına karar verdi. Eğer rapor yayımlandıysa, bu raporun talep edilmesi gerektiği ifade edildi.





Kaftancıoğlu katılmadı





Duruşmaya, tutuksuz olarak yargılanan altı sanık ve avukatları katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Meryem Gül Çiftci Binici de duruşmayı izlemek için hazır bulundu. Sanıkların kimlik tespitinin ardından Canan Kaftancıoğlu’nun avukatı Gözde Fil, müvekkilinin hastane randevusu nedeniyle duruşmada yer almadığını bildirdi.









Topu İmamoğlu'na atmıştı





Canan Kaftancıoğlu, ilk ifadesinde "Yılmaz'ın neden ve hangi amaçla orada bulunduğuna dair en ufak bir bilgim yok. Kendisiyle tanışmam bile." şeklinde açıklamalarda bulunarak sorumluluğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na atmıştı. Tuncay Yılmaz’ın orada bulunması kendisi için de garip olduğunu ifade eden Kaftancıoğlu, Yılmaz’ın İmamoğlu'nun şirketlerinde yönetici olduğunu vurgulamıştı.





Avukat Fil, siyasi partilerin mali denetiminin Anayasa Mahkemesi tarafından yapıldığını, mahkeme sonuçlandıktan sonra suç tespit edilirse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'ne CHP hakkında 2019’da bir denetim yapılıp yapılmadığının sorgulanmasını talep eden Fil, bu durum araştırılmadan dava açılmasını eleştirdi ve yargılamanın durdurulmasını istedi.









Sanıklardan eski Maltepe Belediye Başkan Danışmanı Melih Morsünbül, dönemin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kendisini arayarak bir çanta dolusu parayı bıraktığını, fakat bağış yapmadığını iddia etti. Morsünbül, görüntülerin yasa dışı yollardan elde edildiğini ve kendisinin yanı sıra ailesinin de hedef gösterildiğini savundu.





Diğer sanık, dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’i o dönemde tanımadığını ve parti adına bağış toplamadığını öne sürdü. Öksel, hukuka aykırı elde edilen görüntü nedeniyle dava açıldığını belirtti.





Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunulacak





Mahkeme, ara kararını açıklayarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmasına ve 2019 yılına ait mali denetim raporunun yayımlanıp yayımlanmadığının sorgulanmasına karar verdi. Eğer rapor yayımlandıysa, bu raporun talep edilmesi gerektiği ifade edildi.









Çebi için zorla getirme kararı





Duruşma sonunda savcı, yargılamanın durdurulması talebinin reddini ve eksik bilgilerin tamamlanmasını talep etti. Mahkeme, duruşmaya katılmayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi hakkında zorla getirilme kararı verirken, duruşmayı 29 Kasım’a erteledi.





Konuyla ilgili Yeni Şafak’a konuşan baba Çebi, oğlunu oraya kendisinin gönderdiğini ve oğlunun taşıdığı valizde ise sadece 20 bin lira olduğunu iddia etmişti.

















CHP kampanyasıyla usule aykırı bağış toplandı





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP’nin 2019 yılında başlattığı 'Bir Tuğla da Sen Koy' adlı bağış kampanyasında kanunda belirtilen usullere aykırı olarak bağış toplandığı ve kabul edildiği vurgulandı. Ayrıca, bağışların satıcıya teslim edilmesi veya edilmesinin sağlanmasının da kanuna aykırı olduğu belirtildi





İddianameye göre, 11 Mart’ta sosyal medya platformlarında, kimliği belirsiz bir kişinin siyah çantadan banknotları çıkartarak masaya dizdiği görüntüler paylaşılınca soruşturma başlatıldı. Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından CHP’ye satıldığı ve görüntülerdeki paranın bu satışa ait olduğu belirtildi. İddianamede, söz konusu paranın miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu ve bunun CHP’nin taşınmaz alımında kullanıldığı ifade ediliyor.





İddianamede yer alan 22 sanık arasında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, danışmanı Melih Morsünbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve diğer bazı CHP yetkilileri bulunuyor. Bu sanıklar, Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı bağış kabul etmekten 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.





Yargıtay'dan söz konusu paraların hazineye aktarılması istenmişti





Geçtiğimiz ay CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının kayıt dışı parayla satın alınmasıyla ilgili dava Yargıtay’a taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan iddianamenin bir örneğini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ileterek, usulsüz olarak toplanan paralarla edinilen taşınmazın hazine adına tapuya tescil edilmesini ve söz konusu paraların hazineye aktarılması için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.





Skandalın tek tanığı Yeni Şafak'a konuşmuştu





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerle bağlantılı kayıt dışı para skandalı davasının tek tanığı olan iş adamı Hasan Şenyurt, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamalarda dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.





Şenyurt, İstanbulluların paralarının İmamoğlu’nun sevkiyatçıları aracılığıyla taşındığını öne sürmüştü. Özellikle CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın çakarlı aracının ve iş adamı Hüseyin Köksal’ın şoförünün bu süreçte rol oynadığını ifade etmişti.



