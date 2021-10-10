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POLİTİKA

CHP’ye rağmen yatırımcı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye güvendiğini ve yatırıma geldiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’ye rağmen yatırımcı geliyor
Erdoğan, Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi, mangal başına geçip kebap pişirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana’da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Ceyhan’daki programının ardından ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin başını çektiği muhalefetin yatırım karşıtlığı ve ekonomiyi hedef alan açıklamalarına sert cevaplar verdi.

CHP SERMAYE IRKÇISI

Küresel yatırımcıların yüzde 35 azaldığı, ekonomilerin kontak kapattığı dönemde Türkiye’de yatırımların hiç hız kesmediğini belirten Erdoğan, “CHP’nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye’ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor. Bu yatırımlar muhalefetin yalan üzerine kurduğu propagandasının işe yaramadığının ispatıdır. Küresel düzeyde yatırımların yüzde 35 azaldığı, birçok ülkenin ekonomide kontak kapattığı bir dönemde bizde yatırımları hiç kesmedi. Bay Kemal, kıskanma; çalış senin de olur.” dedi.

GELECEK VİZYONUNU BİZ ÇİZECEĞİZ

AK Parti’nin siyaseti muhalefet gibi ikbal kapısı değil hizmet kapısı olarak gördüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefet çamur siyasetiyle gündemi meşgul ederken biz hep yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik. Türk demokrasisi güçlenmişse, vesayet gerilemişse, AK Parti’nin mücadelesi sayesindedir. 20 yılın muhasebesinde bir konuda başarısız olduğumuzu görüyoruz, ülkedeki dönüşümden muhalefetin nasiplenmesini sağlayamadık. Ülkemizin son 20 yılına damga vuran kadro olarak ülkemizin gelecek vizyonunu da biz çizeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İTHALATIN YÜZDE 20’SİNİ KARŞILAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma ve 26 fabrikanın açılışında yaptığı konuşmada, “Tesisin 2024 yılında tamamlanıp üretime geçmesi hedefleniyor. Buradaki üretim inşallah polipropilen ithalatımızın yüzde 20’sini karşılayacak. Böylece ülkemizin cari açığına 250 milyon dolarlık pozitif yönde katkı sağlanacak. Tamamı geri dönüştürülebilir, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim ilkeleriyle faaliyete geçirilecek bu tesis, kendi alanında dünyanın en ileri teknolojileriyle kurulacak.” diye konuştu.

565 BİN DEKAR ARAZİ SULAMAYA AÇILACAK

Tarım ve ormancılıkta, Adana’ya 11 baraj ve bir gölet inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, “8 baraj daha inşa edeceğiz. Son 19 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 925 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. 565 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız.” dedi.

SIFIR ATIKLI FESTİVAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan’daki programının ardından ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin açılışında gerçekleştirdiği konuşmada ise, “Festivalimizin ‘sıfır atık’ prensibiyle düzenlenmesini de Paris İklim Anlaşması’nı onayladığımız şu günlerde ‘yeşil kalkınma devrimi’mizin şimdiden başladığının önemli bir işareti olarak görüyorum” dedi.

MANGAL BAŞINA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhan’daki programının ardından ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi. Mangal başına geçip, kebap pişirdi. Bu yıl, “Coğrafya Lezzettir” temasıyla düzenlenen festivalde, kentin öne çıkan lezzetleri tanıtılacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, amaçlarının şartları sonuna kadar zorlayarak yüz yüze eğitim-öğretimi devam ettirmek olduğunu söyledi. Erdoğan, Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenen hizmet binaları, cami ve tesis açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını aktaran Erdoğan, son 1 aydır okullarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan eğitim-öğretime faaliyetleri başarıyla sürdüğünü benzer bir başarıyı üniversitelerde de görmeyi istediklerini söyledi.

ÜYE SAYISI TARİHİN EN YÜKSEĞİNDE

Konuşmasında gençlere 2023 hedeflerinden başlayarak 2053 ve 2071 vizyonlarını da yine AK Parti’nini hayata geçireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ana kademe, kadın, gençlik kollarımız durmak yok yola devam. Üye sayımız 11,5 milyona yaklaşarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştı. Peki ana muhalefetin değil, hepsini toplayın böyle bir üye kaydı var mı?” dedi.

HAVADAN İNCELEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’in Tarsus ilçesinde inşası devam eden Çukurova Havalimanı’nı havadan inceledi. İnşası devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın 2023 yılında tamamlayıp hizmete alınması planlanıyor. Adana ve Mersin şehir merkezlerine 40 km eşit uzaklıkta yer alan havalimanında güneş enerji sistemlerine de yer verildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle türkü söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle türkü söyledi
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