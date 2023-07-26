Cihat Yaycı 15 Temmuz'daki tarihi kırılma anlarını ilk kez anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopteri arızalandı biz Marmaris'e götürdük

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, tvnet'te canlı yayınlanan Gündem Özel programında gazeteci Cüneyt Özdemir'e açıklamalarda bulundu. Yaycı, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast planının kırılma anlarını 'tarihe not düşsün' diyerek ilk kez anlattı.

Erdoğan'ın aslında Antalya'ya gideceğini fakat Marmaris'e gitmesi konusunda bir arkadaşları tarafından ikna edildiğini söyleyen Yaycı, "Marmaris'e geleceğini kimseye söylemedik. Gelirken bindiği helikopter arızalandı ve askeri pistten biz aldık." diye konuştu.

Darbe gecesinde bu kırılma anları nedeniyle FETÖ'cülerin hep yanlış adreslere gittiğini belirten Yaycı, "Erdoğan bizim misafirimiz, gerekirse canımızı veririz dedik. O gece bütün süreci WhatsApp'tan kontrol ettik. Erdoğan'ın o döngüden de sadece o anda haberi oldu" diye konuştu.

"Birinci kırılma anı tatil yerinin değişmesi"

Yaycı konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

15 Temmuz'da ben de Marmaris'teydim. Bizim gittiğimizden sonra üçüncü gündü. Devletin elden gideceğini söylüyordum. Son askeri şura burada da bir şey olmazsa bunlar devleti tamamen ele geçirecekler ve bu iş bitecek diyordum. Arkadaşım Serkan Yazıcı, 'Cumhurbaşkanı Varşova'dan geliyor onu karşılamaya gideceğim' dedi. Erdoğan, Serkan'ı görünce Antalya'ya gideceğiz demiş. Serkan da Bizim orada annemin evi var, bizim otel güzeldir diyor. Emine Hanım ile konuşup ikna ediyor ve oyunun kaderi orada değişiyor.

"İkinci kırılma anı arızalanan helikopter"

İkinci kırılma zamanı da Sayın Cumhurbaşkanı karar veriyor iki gün sonra. Serkan, Erdoğan buraya gelecek ama kimseye söyleme dedi. Biz de söylemedik. O gün gelecekti Erdoğan, bindiği helikopter arızalanıyor ve askeri piste iniyor. Serkan'ın helikopteri var ve oraya iniyor ve ikisini alıp kendi helikopteriyle Marmaris'e getiriyor. Moldova Cumhurbaşkanı geliyor falan diyerek söylentileri geçiştirdik.

Muhsin Bey (Koruma müdürü) benim cumhurbaşkanı ile konuşmam lazım dedim. Bir gün ya da iki gün önce o talebim iletilmedi. Hiç de görüşemedim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile. Bir kez Beştepe'de el sıkıştım yüz yüze görüşme hiç yok. Erdoğan, Marmaris'e halk rahatsız olmasın diye az koruma ile gelmiş. Orada da Erdoğan'ı arıyorlarmış.

"Darbe söylentileri çıkınca bilgi alıp Erdoğan'ı haberdar ettik"

21.30 civarı beraber FETÖ ile mücadelede çalışan arkadaşlarım aradılar. Darbe oluyor dediler ben de kafa buluyorlar sandım. Güvendiğim generalleri ve amiralleri aradım. FETÖ'cüleri aradım telefonlarıma çıkmadılar. FETÖ darbesi oluyor dedim, birkaç fikir sundum. Sen bunu Fahri Kasırga (Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri) ilet dediler. Babamı aradım FETÖ darbesi oluyor dedim, bana meşru hükümetin yanında olacaksın dedi. Fahri Bey'i aradım, kimseye ulaşamıyorum dedi. FETÖ darbesi oluyor dedim. Emir komuta altındaysa telefonlarınıza çıkmazlar. Çıkarlarsa da derdest edilmişlerdir dedim. Daha sonra Harp Akademilerindeki kurmay başkanı aradım ama hiçbir şey söylemedi. Sen deniz kuvvetlerine katıl dedi. Bana kimse emir veremez diyerek reddettim.

"Cumhurbaşkanımız tıraşını oldu kravatını taktı 'Allah'ın dediği olur' dedi"

TSK'nın üniformasını teçhizatını çalmış hainlerin işi bu. Üst rütbeli asker bulmak lazım, bana kadar gelirse ben konuşayım dedim. Birilerini konuşturmak lazımdı. Muhalefet liderlerinin de konuşması lazımdı. Ortadan kaldırılmak istenen devletti. Erdoğan misafirimiz, canımızı veririz. Ek koruma talep ettik. Erdoğan'ın Serkan'ın helikopteriyle istediği yere gitmesi için plan yaptık. Tıraşını olup kravatını takam Cumhurbaşkanımız 'Allah'ın dediği olur' diyor.

"O gece bütün süreci WhatsApp'tan kontrol ettik, FETÖ'cüler hep yanlış noktalara gittiler"