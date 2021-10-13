Geçtiğimiz günlerde Fransa ile askeri anlaşmayı savunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, parlamentodaki konuşmasında Paris ile ittifakın Türkiye’ye karşı olduğunu itiraf etti.

Miçotakis, "Fransa, Yunanistan’ın garantörü. AB’nin tek nükleer gücü, saldırıya uğrarsak safımızda yer alacak" diyerek işi nükleer tehdide kadar vardırdı.

CİHAT YAYCI: YUNANİSTAN GİBİ TEMBEL MİLLETLER BİZİMLE SAVAŞAMAZ

Doğu Akdeniz'de yaşanan bu gerilimlere ilişkin TVNET canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, "Yunanistan gibi tembel, sadece laf yapan, paradan ve tatilden başka bir şey düşünmeyen milletlerin bizi anlaması ve bizimle savaşması mümkün değildir." dedi.

"BU TEHDİDİN DÜNYAYA DUYURULMASI LAZIM"

Yunan hükümetinin Türkiye'yi Fransa'nın nükleer gücü ile tehdit etmesine de değinen Yaycı, "AB'nin tek nükleer gücü artık arkamızda diyorlar. Bu bir uluslararası suçtur. Bunu Türkiye'nin çok iyi kullanması lazım. Yani nükleer güç kullanmakla başka ülkeleri tehdit ediyorlar. Bunun BM ve dünya kamuoyu nezdinde çok net protesto edilmesi ve duyurulması lazım" diye konuştu.

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OYNAT 00:58 ​Cihat Yaycı TVNET'e konuştu: Yunanistan gibi tembel milletlerin bizimle savaşması mümkün değildir Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilimlere ve olası bir savaş ihtimaline ilişkin TVNET canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, 'Yunanistan gibi tembel, sadece laf yapan, paradan ve tatilden başka bir şey düşünmeyen milletlerin bizi anlaması ve bizimle savaşması mümkün değildir.' ifadelerini kullandı. Yunan hükümetinin, Türkiye'yi Fransa'nın nükleer gücü ile tehdit etmesine de değinen Yaycı, 'Bu uluslararası bir suçtur. Bunu Türkiye'nin çok iyi kullanması lazım.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Yaycı'nın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

- Bir Yunan futbol kulübünün başkanının aklında bile Türkiye varsa, Yunan devletini yönetenlerin aklında hep savaş vardır.

- 1919'da aynı çılgınlığa soyunan Yunanistan bütün ordusunu telef etmiştir. Atatürk önderliğindeki Türk ordusu, Yunan ordusunu bitirmiştir. Ama allem etmişler kullem etmişler, ordusuz Yunanistan topraklarını büyütmüştür.

- Hava kuvvetlerimiz Yunan hava kuvvetlerinden çok daha üstündür. TV'lere çıkan havacı generaller, "Yunanlar şunu aldı bunu aldı" zihniyetinden kurtulsunlar. Milletin moralini bozuyorlar. Hava kuvvetlerimiz Yunanistan'dan yüzde 30 daha üstündür. Deniz kuvvetlerimizdeki gemiler 40 yıllık, en yenileri 20 yıllık ama biz mühendislerimizle modernize ettik. Halka bu gerçekleri anlatmamız lazım.

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