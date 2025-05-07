Çınarcık'ta bir apartman dairesinde çıkan yangında karı koca vefat etti: İçeri giren ekipler çöp evle karşılaştı

Yalova Çınarcık'ta Poyraz Caddesi bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri ise gördükleri manzara karşısında şok oldu. Çöp eve dönen daireye müdahalede zorlanan ekipler, elektrik tellerinin merdivenli araca engel olması nedeniyle evde mahsur kalan Handan Savaşkan'ı (53) kurtarmak için atlama yatağı açtı.