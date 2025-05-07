Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yalova
Çınarcık'ta bir apartman dairesinde çıkan yangında karı koca vefat etti: İçeri giren ekipler çöp evle karşılaştı

Çınarcık'ta bir apartman dairesinde çıkan yangında karı koca vefat etti: İçeri giren ekipler çöp evle karşılaştı

12:197/05/2025, Çarşamba
AA
IHA
Sonraki haber
Her tarafı çöplerle dolu olan ev küle döndü.
Her tarafı çöplerle dolu olan ev küle döndü.

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında karı koca öldü, çiftin özel gereksinimli oğulları ise yaralandı.

Yalova Çınarcık'ta Poyraz Caddesi bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri ise gördükleri manzara karşısında şok oldu. Çöp eve dönen daireye müdahalede zorlanan ekipler, elektrik tellerinin merdivenli araca engel olması nedeniyle evde mahsur kalan Handan Savaşkan'ı (53) kurtarmak için atlama yatağı açtı.


Pencereden atlama yatağına düşen ve vücudundan yanıklar bulunan kadın, kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.






YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, Savaşkan'ın eşi Ali Savaşkan'ın (73) cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın sırasında banyoda bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan özel gereksinimli olduğu öğrenilen oğulları Cengizhan Savaşkan (26) ise ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Ekipler, yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.






#Çınarcık
#Ev yangını
#Yalova
#yangında 2 kişi öldü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri ne zaman başlayacak?