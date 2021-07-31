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İSTANBUL KÜLTÜR SANAT

Çizginin Ahengi sanatseverlerle buluştu

Hat sanatçısı Bilal Akkaya’nın “Çizginin Ahengi” adını verdiği yeni sergisi Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde açıldı. Kudüs ve Ayasofya tasarımlarının yer aldığı sergi, 31 Ağustos’a kadar gezilebilecek.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Çizginin Ahengi sanatseverlerle buluştu
Hat sanatçısı Bilal Akkaya’nın “Çizginin Ahengi” adını verdiği yeni sergisi Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde açıldı.

Türkiye ve Katar’da bugüne kadar 17 sergiye imza atan hat sanatçısı Bilal Akkaya’nın “Çizginin Ahengi” adını verdiği yeni sergisi Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde açıldı. Açılışa, sanatçının dostları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever ile Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer katıldı. Sanat hayatında 41’inci yılını dolduran Akkaya sergide, 750’yi aşkın özgün hat koleksiyonundan 38 eserini sanatseverlerin beğenisine sundu. Çalışmalarını son on yılda modern çizgilerle mürekkep ve altın tozu kullanarak ortaya çıkaran sanatçının dünya eserleri koleksiyonuna ait Kudüs ve Ayasofya tasarımları, Modern Esmaü’l-Hüsna koleksiyonundan iki örnek parça ve İstanbul koleksiyonundan çeşitli eserler ilk defa görücüye çıkarttı.

MODERN ŞEKİLDE YORUMLADIK

41 yıldır her bir eserini ilk defa yazıyormuş gibi heyecanla ortaya çıkarttığını söyleyen Bilal Akkaya, “Hem geçmiş dönemde olan hem de ilk kez sergilenecek parçaları paylaşmak benim için bir başka mutluluk meselesi. Çizginin Arapça’da karşılığı hat çizgiye bir ahenk veriyor hareketlilik katarak mesaj yüklüyoruz. Sergide Dünya, İstanbul ve kurumsal koleksiyonlarımız var. İstanbul seçkimizde Beyoğlu Galata Kulesi, Üsküdar Kız Kulesi, Dünya koleksiyonumuzda Kudüs yer alıyor. Böylelikle Allah lafzını modern bir şekilde yorumlamış olduk” diye konuştu.

31 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Genç jenerasyonun eserlerine ilgi gösterdiğini belirten Akkaya, “Klasik hat sanatından güç alarak inşa etmeye çalıştığımız zarif ve modern çizgilerin bende olduğu gibi ziyaretçilerinde ruh dünyasına ahenk katmaya vesile olmasını diliyorum” dedi. 29 Temmuz’da sanatseverlerle buluşan sergi, 31 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.

ÜSKÜDAR’DA NEFES ALAN ÜSKÜDAR’A NEFES VERMELİ

Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de “Hocam 41 yıldır bu sanatla uğraşıyor. Klasik sanatımıza farklı bir bakış açısı getirmiş. 38 eserden oluşan ve bazıları ilk kez sergilenen çalışmalar. İstanbul Türkiye’nin kültür başkenti bizde buraya yakışır şekilde zaman zaman eserlerimizle söyleşilerimizle güzel etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Sanatçılarımız üretiyor bizde onlara ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Üsküdar’da nefes alan Üsküdar’a nefes vermeli” ifadelerini kullandı.

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