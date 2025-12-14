Çocuğun etrafındaki tüm halka incelenecek

TBMM’de çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve koruyucu–önleyici mekanizmaların geliştirilmesi amacıyla kurulan “Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu” çalışmalarına başladı. Komisyonun başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut seçilirken, ilk toplantının salı günü yapılacağı bildirildi. Komisyon Başkanı Durgut, izlenecek yol haritasını anlattı.





SOSYAL EKOLOJİK MODEL

Çocukların suça sürüklenmesine neden olan sürecin çok katmanlı bir yapı taşıdığına dikkat çeken Durgut, çalışmalara uluslararası alanda yaygın biçimde kullanılan “Sosyal Ekolojik Model” çerçevesinde başlayacaklarını söyledi. Çocuğun yalnızca bireysel davranışları üzerinden değerlendirilmesinin yetersiz olduğunu vurgulayan Durgut, “Biz çocuğun etrafındaki tüm halkaları; aileyi, okulu, akran çevresini, mahalleyi, hizmet kapasitesini ve toplumsal yapıyı birlikte ele alacağız” dedi.





ÖNCE YAKIN SONRA UZAK FAKTÖRLER İNCELENECEK

Komisyonda ilk etapta maddeye erişim, okul bağının kopması, aile içi şiddet, akran etkisi, ihmal ve istismar gibi yakın risk faktörlerinin haritalandırılacağını belirten Durgut, “İkinci aşamada ise yoksulluk, göç, toplumsal normlar, mahalle dokusunun zayıflaması ve hizmetlere erişimdeki güçlükler gibi yapısal ve uzak faktörleri analiz edeceğiz. Kısacası, çocuğu suça iten mekanizmaların nerede başladığını bilimsel verilerle net biçimde ortaya koyacağız” diye konuştu.





EBEVEYN DESTEĞİNİN ZAYIFLIĞI RİSKİ ARTIRIYOR

Çocukların suça sürüklenmesinin dünya genelinde benzer dinamikler taşıdığına işaret eden Durgut, “Yoksulluk ve sosyoekonomik güçlükler, okuldan kopuş, aile içi çatışmalar ve ebeveynlik desteğinin zayıflığı riski artırıyor. Zararlı maddelere erişimin kolaylaşmasıyla karşılaşma yaşı düşerken, sosyal hizmet ve ruh sağlığı desteklerindeki bölgesel farklılıklar bazı çocukları daha korunmasız bırakıyor” ifadelerini kullandı.





3 KRİTİK ALANA ODAKLANACAĞIZ

Komisyonun; bakanlıklar, yerel yönetimler, üniversiteler, uzmanlar ve STK’larla iş birliği içinde çalışacağını ifade eden Durgut, yol haritalarının üç aşamadan oluşacağını belirterek, şunları söyledi: “Sorun alanlarının belirlenmesi ve veri toplanması, risk ve koruyucu faktörlerin sınıflandırılması ve çok düzeyli çözüm önerilerinin geliştirilmesi temel çerçevemiz olacak." Kısa vadede üç kritik alana odaklanacaklarını söyleyen Durgut, erken uyarı mekanizmalarının güçlendirilmesi, maddeye erişimin azaltılması ve çocuk ile aileye yönelik destek hizmetlerinin artırılacağını belirtti. Durgut, “Hedefimiz, hem riski önlemek hem de çocuğu güçlendiren bir yaklaşımı hayata geçirmektir” dedi.



