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Çocuklar Sultanbeyli’de depremzede kardeşleri için kitap yazdı

Sultanbeyli Belediyesi, güzel bir program düzenledi. Kütüphane haftasında minikler ilçede bulunan kütüphaneleri ziyaret etti, çocuklardan bazıları kitap doktoru olarak kitapları iyileştirdi. Etkinlikte çocuklar deprem bölgesine gönderilmek üzere ayrıca kitap yazdı, resim çizdi.

15:27 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çocuklar depremzede kardeşleri için kitap yazdı

Çocuklar depremzede kardeşleri için kitap yazdı

Tüm Türkiye’de Mart ayının son haftası “Kütüphane Haftası” olarak kutlanıyor. Sultanbeyli Belediyesi de Kütüphane Haftası’nda özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında; anaokulu öğrencilerine kitap sevgisi kazandırmak için Mevlana İdris Kütüphanesi ve Mustafa Kutlu Kütüphanesi gezdirildi, “Kütüphane Atölyesi” projesi kapsamında çalışmalar yapıldı.


Kütüphane ve kitaplarla ilgili eğitici bilgiler verilerek atölye faaliyetlerine başlandı. Kütüphaneye gelen öğrenciler, deprem bölgesindeki çocuklar için kitap yazdı, resim çizdi, yıpranmış kitapları tamir etti ve kitap doktoru oldu. Çocukların depremzede kardeşleri için yazdıkları kitaplar; Ramazan Bayramı’nda, Hatay Kırıkhan’daki çocuklara hediye edilecek. Beğeni toplayan bu anlamlı program, 3 gün boyunca devam edecek.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Bir kültür şehri inşa etmenin yolu şüphesiz gönüllerden geçiyor. Bu yüzden çocuklarımıza yönelik kültürel faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 12 kütüphanemizde kitap dostlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Kütüphane Haftası vesilesiyle yavrularımıza kitap sevgisi aşılamak için onları kütüphanelerimizde misafir ettik. Kitapların huzurlu ikliminde çocuklarımıza; Mevlana İdris Kütüphanemizi ve Mustafa Kutlu Kütüphanemizi gezdirdik. Kitapların dinlendirici ikliminde, yavrularımız depremden etkilenen kardeşleri için kitap yazdı, duygu dolu resimler çizdi. Bizler de bu eserleri deprem bölgesindeki yavrularımıza ulaştıracağız. Bu vesileyle kitaba gönül veren herkesin Kütüphane Haftası’nı kutluyorum.” dedi.


#Sultanbeyli
#kitap
#Mevlana İdrisKütüphanesi
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