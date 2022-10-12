Gündem Çocuklardan uzak tutun Huggy Wuggy yüzünden 7 ay tedavi gördü
YEREL GÜNDEM

Çocuklardan uzak tutun: Huggy Wuggy yüzünden 7 ay tedavi gördü

Peluş oyuncak Huggy Wuggy karakteri, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların psikolojisini bozuyor. Bu yıl sınıflarda boğaz sıkma davranışının arttığına dair şikayetler oldukça fazla. Anne Esra Güleç, oyunu sınıf arkadaşlarından duyduktan sonra 6 yaşındaki kızının 7 ay pedagog desteği gördüğünü söylüyor.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Çocuklardan uzak tutun: Huggy Wuggy yüzünden 7 ay tedavi gördü
​Çocuklardan uzak tutun.

Peluş oyuncak Huggy Wuggy karakteri, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların psikolojisini alt üst ediyor. Uzmanlar, veliler ve öğretmenlerden bu yıl sınıflarda boğaz sıkma davranışının arttığına dair yoğun şikayetler aldıklarını kaydederek, bu oyuncağın okullara girişinin engellenmesi konusunda çağrıda bulundu.

HER YERDE SATILIYOR

Bu oyuncağın aslında bir oyun karakteri olduğunu söyleyen Psikolog Ramazan Saygın Şimşek, “Çizgi filmden haberi olmayan çocuklar sokaklarda satılan peluş oyuncakları görüyor. Merak duygusuyla oyun içeriğinin anlatıldığı videolara veya çizgi filme yöneliyorlar.” diye konuştu. Piyasada 75-100 lira aralığında satılan oyuncağın çocukların boynuna takılacak şekilde tasarlandığını anlatan Şimşek, “Huggy Wuggy içeriği kurbanlarına arkadan sarılarak boynunu sıkarak öldürüyor. Bu peluşu da çocukların boynuna sarılacak şekilde tasarlamışlar.” dedi. Çocukların birbirleriyle iletişiminde öfkenin hakim olduğuna işaret eden Şimşek, şunları söyledi: “5-9 yaş grubu arası çocuklarda kavga, boğaz sıkma vakalarında ciddi artış var. Çocuklar genelde çizgi filmi veya videoları ailelerinin haberi olmadan izlemiş oluyor, diğer grup ise arkadaşlarından duyuyor, yayılan korku atmosferinden etkilenip destek alma ihtiyacı hissediyor.” 7 aylık hamile bir annenin kendisine ulaştığını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu: “Annenin 5 yaşındaki çocuğu, 'Anne ben kardeşimi doğduktan sonra boğazlayacağım' demiş. Annesi şok geçirmiş, 'Niye oğlum?' diye sorunca aldığı cevap kan donduruyor, “Huggy Wuggy öyle yapıyor, ben de kardeşimi boğazlayacağım” 6 yaşındaki Elif’in annesi Esra Güleç, oyunu sınıf arkadaşlarından duyduktan sonra kızının ciddi anksiyete sorunu yaşadığını söyledi.

BİRBİRLERİNİ KORKUTUYORLAR

Okula robotik kodlama için tablet götürüldüğünü anlatan Güleç, “İlgi alanı tablete dönünce oyundan bahsedilmesi kaçınılmaz olmuş. Kızım o oyunu hiç oynamadı ama oyunu oynayan arkadaşları vardı. Okulunun tuvaletlerine Huggy Wuggy geliyor, arkadan izliyor gibi yazılar yazıldı. Süreci takip eden günlerde kızım tuvalete tek başına gidememeye, yalnız uyuyamamaya başladı. İlerleyen günlerde ise onu takip eden ve öldürecek bir şeyler olduğuna inanmaya başladı. Çok ciddi kaygı sorunlarıyla mücadele ettiğimiz 7 aylık bir süreci, pedagog desteğiyle atlatabildik” diye konuştu. İlk başta durumun bu kadar ciddi olduğunu fark edemediklerini söyleyen Güleç, “Siz istediğiniz kadar çocuğunuzu tabletten uzak tutun. Diğer aileler sizin gibi hassas davranmıyor. Çocuğunuz hiç izlemediği bir oyunu arkadaşından duyup, aylarca etkisi altında kalabiliyor.” dedi.

Satışı yasaklanmalı

  • Huggy Wuggy adlı oyun karakterinin +16 yaş grubu için tasarlandığını söyleyen Dijital İçerik Üretici Orhan Toker, “Oyun çok popüler olduğu için pelüş oyuncağı da yapıldı. Maalesef bu oyuncak şu an 3 yaşındaki çocukların elinde geziyor. Çocuklar oyuncaktan etkilenerek, videoları izliyor. Bu videoları gören çocuklarda gece uyuyamama, yalnız kalamama, tek başına tuvalete gidememe, alt ıslatma, okula gitmeyi reddetme gibi durumlar ortaya çıkıyor. Oyuncağın satışının yasaklanması gerekiyor” dedi.

Kütüphanesiz okul kalmadı: 16 bin 361 okula yeni kütüphane
GÜNDEM
Kütüphanesiz okul kalmadı: 16 bin 361 okula yeni kütüphane

Ebeveynlere deprem uyarısı: Korkunuz çocuklara geçiyor
HAYAT
Ebeveynlere deprem uyarısı: Korkunuz çocuklara geçiyor
Denizlide sır olay

Denizli'de sır olay

​Elleri bağlı battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu.
Şampiyonlar Liginde sürpriz sonuç

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç

Juventus, deplasmandan hiç beklemediği bir sonuçla ayrıldı.
Can Ataklı Türkiyenin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı: Boş mağara vuruyorlar hepsi palavra

"​Ağlarımız mahvoldu, yaklaşık 4-5 milyon lira zararımız var."

​Bazı bölgelerde sabahtan akşama kadar sürecek.

​Kamu bankalarından emekli maaş promosyonu hamlesi.

​Verilen süre 31 Aralık 2022'de sona erecek.

​AFAD büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.

​Diyarbakır'da büyük panik: 'İsveç oturağı'yla kurtarıldılar.

Okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.