Gündem Çöp kutuları masa altından kalkacak
ANKARA

Çöp kutuları masa altından kalkacak

Türkiye, Sıfır Atık Projesi’nde dünyaya örnek yeni bir çalışmaya hazırlanıyor. Özellikle çalışma ortamlarında her bir kişinin masa altında bulunan ve herhangi bir ayrıştırmaya gitmeden kullandığı çöp kutuları ofislerden kalkacak, ortak alanlara ayrıştırma kutuları konulacak.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
​Çöp kutuları masa altından kalkacak
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Sıfır Atık Projesi’nde dünyaya örnek yeni bir çalışmaya hazırlanıyor. Özellikle çalışma ortamlarında her bir kişinin masa altında bulunan ve herhangi bir ayrıştırmaya gitmeden kullandığı çöp kutuları ofislerden kalkacak, ortak alanlara ayrıştırma kutuları konulacak. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binasında örnek uygulama olarak başlatılan çöp kovalarının ofislerden kaldırılması çalışmasının yurt geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Paris Anlaşması Meclis'ten geçti
GÜNDEM
Paris Anlaşması Meclis'ten geçti

BAKANLIKTA BAŞLATILDI

  • Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar, TBMM Çevre Komisyonu’na yürütülen çevreci politikaları anlattı. Birpınar, “O çöp kutuları masa altlarında durduğu sürece sıfır atığı burada başaramayız. Bu atıklar da buradan gider, çöp depolama sahasında metan gazı olarak atmosfere gider, orada da iklimi değiştirir” dedi. Çöp kutularının ofislerden kaldırılmasına yönelik çalışmayı Bakanlıkta uyguladıklarını söyleyen Birpınar, “Bizim Bakanlığımıza dört senedir çöp kamyonu gelmiyor. Bütün çöpleri biz koridorlarda ayrıştırıyoruz. İkincisi, hiçbir odada çöp kutusu yok. Şu anda plastikler, kağıtlar, organikler hepsi ayrıştırılıyor ve hepsi para ediyor. Biz bunları Sokak Toplayıcıları Derneği’yle anlaştık, hani katı atık işçileri deniyor ya onlara hediye ediyoruz."

Mehmet Emin Birpınar
Mehmet Emin Birpınar

Bakan Kurum'dan TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin açıklama
GÜNDEM
Bakan Kurum'dan TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin açıklama

BM: Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz
DÜNYA
BM: Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz

GLASGOW’DA MASADA OLACAĞIZ

Kasım ayında İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ile ilgili bilgi veren Birpınar, “İklim Anlaşması oy birliğiyle Meclis’ten geçtikten sonra bu bir ay içerisinde Birleşmiş Milletlere depozitör olarak gönderilecek ve biz Glasgow’da, o masada söz sahibi olacağız” diye konuştu.

100 yılın en büyük keşfi

100 yılın en büyük keşfi

İznik'te bulundu: Arkeologları bile şaşırttı.
Bu işte kadın erkek ayrımı yok

'Bu işte kadın erkek ayrımı yok'

​İki çocuk annesi memurluğu bıraktı fabrikanın başına geçti.
Boğaziçinin duran akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi

Bomba ihbarı yapıldı: Uçak acil iniş yaptı.

Kargoda kaybolan 'dalak' soruşturmasında karar çıktı.

Hain terör saldırısında bir Mehmetçik şehit oldu.
İstanbul kanatlarımın altında

İstanbul kanatlarımın altında

AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.