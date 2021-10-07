​Çöp kutuları masa altından kalkacak

Türkiye, Sıfır Atık Projesi’nde dünyaya örnek yeni bir çalışmaya hazırlanıyor. Özellikle çalışma ortamlarında her bir kişinin masa altında bulunan ve herhangi bir ayrıştırmaya gitmeden kullandığı çöp kutuları ofislerden kalkacak, ortak alanlara ayrıştırma kutuları konulacak. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binasında örnek uygulama olarak başlatılan çöp kovalarının ofislerden kaldırılması çalışmasının yurt geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

GÜNDEM Paris Anlaşması Meclis'ten geçti

BAKANLIKTA BAŞLATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar, TBMM Çevre Komisyonu’na yürütülen çevreci politikaları anlattı. Birpınar, “O çöp kutuları masa altlarında durduğu sürece sıfır atığı burada başaramayız. Bu atıklar da buradan gider, çöp depolama sahasında metan gazı olarak atmosfere gider, orada da iklimi değiştirir” dedi. Çöp kutularının ofislerden kaldırılmasına yönelik çalışmayı Bakanlıkta uyguladıklarını söyleyen Birpınar, “Bizim Bakanlığımıza dört senedir çöp kamyonu gelmiyor. Bütün çöpleri biz koridorlarda ayrıştırıyoruz. İkincisi, hiçbir odada çöp kutusu yok. Şu anda plastikler, kağıtlar, organikler hepsi ayrıştırılıyor ve hepsi para ediyor. Biz bunları Sokak Toplayıcıları Derneği’yle anlaştık, hani katı atık işçileri deniyor ya onlara hediye ediyoruz."

Mehmet Emin Birpınar

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GLASGOW’DA MASADA OLACAĞIZ

Kasım ayında İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ile ilgili bilgi veren Birpınar, “İklim Anlaşması oy birliğiyle Meclis’ten geçtikten sonra bu bir ay içerisinde Birleşmiş Milletlere depozitör olarak gönderilecek ve biz Glasgow’da, o masada söz sahibi olacağız” diye konuştu.