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Çorlu'da 9 kişiye ceza

Tekirdağ Çorlu’da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada 6 yıl sonra karar açıklandı.

04:00 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 00:56 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Aralarında dönemin TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan’ın da bulunduğu 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda görülen duruşmada, mahkeme heyeti, dönemin TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan' a 15 yıl, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli' ye 9 yıl 2 ay, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu' ya 17 yıl 6 ay, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras' a 8 yıl 4 ay, Mühendis Tevfik Baran Önder' e 10 yıl verildi.

ÖZEL DE TAKİP ETTİ

Duruşmada ayrıca Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt' a 16 yıl 3 ay, Mühendis Deniz Parlak' a 9 yıl 2 ay, Mühendis Kubilay Başkaya'ya 9 yıl 2 ay, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat'a 13 yıl 9 ay hapis ile cezalandırıldı. Sanıkların 4'ü ise beraat etti. Duruşmayı takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün buradan bu sonuç alınıyorsa bu bir kazanımdır. Direnenlerin, mücadele edenlerin, dayanışma gösterenlerin başarısıdır, onların zaferidir. Halktan, milletten güçlü kimse yoktur" dedi.



#Kaza
#Çorlu
#Tekirdağ
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