Çorum 'Gastronomi Şehri' hedefiyle yola çıktı

Çorum’un köklü mutfak kültürünü uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri Çorum Tanıtım Toplantısı, Anitta Otel’de geniş katılımla gerçekleştirildi.
Toplantıya; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çorum ve Çorum mutfağını tanıtan video gösterimiyle başladı. Çorum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisiyle devam eden programda, şehrin eşsiz gastronomi mirası ve UNESCO başvuru süreci ele alındı.
“ÇORUM BU SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLAYACAK”
Yemek kültürü danışmanı Filiz Hösükoğlu, UNESCO sürecinin tüm şehir paydaşlarının ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, “Bu süreci bir ev ödevi gibi görmeli ve şehrin tüm katmanlarıyla el ele çalışmalıyız. Çorum’da geçirdiğim zaman adeta bir rüya gibiydi. 20’den fazla ülke gezdim ancak Çorum’un yeri bende çok farklı. Bu ekibin UNESCO sürecini başarıyla tamamlayacağına yürekten inanıyorum.” dedi.
“UNVANI ALMAK KADAR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DE ÖNEMLİ”
Yeme-içme alanında Girişimcilik, Konsept Yaratma ve Büyüme Danışmanı Yasemin Cerit Doğan, UNESCO başvuru dosyasının hazırlık aşamalarına ilişkin bilgi verdi.
Sürecin uzun soluklu ve kapsayıcı bir kalkınma modeli sunduğunu ifade eden Doğan, “Koordinasyon, kurumlar arası danışma ve dayanışma bu süreci güçlendirecek. Unvanı kazanmak kadar sürdürülebilirliği de büyük önem taşımaktadır. Hepimizin elimizi taşın altına koyması gereken bir süreçten bahsediyoruz. Çorum, çok zengin bir mutfağa ve köklü bir tarihe sahip. Hitit medeniyetinin izlerini taşıyan özgün bir kimliği var.” dedi.
Çorum’a ilk kez geldiğini dile getiren Doğan, “Çorum’un çok güzel bir ilimiz olduğunu fark ettim. Şehri yeni yeni keşfediyorum, daha keşfedilecek çok şey olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
“ÇORUM MUTFAĞI TÜRKİYE’NİN EN ÖZGÜN MUTFAKLARINDAN BİRİ”
Yöresel mutfak araştırmacısı, yazar ve Gastro Çorum Proje Danışmanı Adnan Şahin, Çorum gastronomisinin tarihsel ve kültürel değerleri ile UNESCO sürecinde kurumlara düşen görevleri anlattı.
Bir Tokatlı olarak Çorum’u yakından tanıyan isimlerden biri olduğunu belirten Şahin, “Son 10 yıldır Çorum’un gastronomi alanında yükselen bir değer olma çabasını çok net görüyorum. Bunu televizyon programlarımda da açıkça ifade ediyorum. Çorum mutfağı, Türkiye’deki en güçlü ve en özgün birkaç mutfaktan biridir. 7-8 bin yıllık bir tarihe sahip olan bu şehir, Anadolu coğrafyasındaki en önemli medeniyetlerden birinin de başkentidir.” dedi.
Çorum’un gastronomik açıdan çok önemli bir değer taşıdığını vurgulayan Şahin, UNESCO’ya başvuru sürecinde yürütülecek çalışmaların, kenti gastronomi alanında arzu edilen noktaya taşıyacağını ifade etti. Sürecin, yalnızca unvan almaktan ibaret olmadığını dile getiren Şahin, “Başvuru sürecinde yapılacak çalışmalar, o beratı almaktan çok daha önemlidir. Alınacak unvan, bu kıymetli çalışmaların taçlandırılması olacaktır” diye konuştu.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un yalnızca sanayi ve tarım kenti değil, aynı zamanda güçlü bir kültür şehri olduğunu vurguladı. Çorum mutfağının bu kültürün en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Aşgın, belediye olarak gastronomi alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Belediyeye ait 17 sosyal tesiste kentin gastronomi açısından öne çıkan ürünlerinin servis edildiğini kaydeden Aşgın, ayrıca eğitim merkezlerinde açılan 5 ayrı mutfakta kursiyerlere geleneksel Çorum yemeklerinin öğretildiğini söyledi.
“ÇORUM’U UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI’NA DÂHİL EDECEĞİZ”
Çorum’un bu süreçte tüm dinamikleriyle tek yürek olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Şehrimize güveniyoruz, şehrimizin tüm değerlerine güveniyoruz. İlçelerimize güveniyoruz. Tüm şehir olarak bu hedefin arkasındayız.” diye konuştu.
COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETLER TANITILDI
Toplantı kapsamında; İskilip dolması, su böreği, Kışlacık pırasası, Osmancık ayvalı yahnisi, Kargı tulum peyniri, Hitit ekmeği başta olmak üzere Çorum’un coğrafi işaret tescilli yaklaşık 30 ürünü davetlilerin beğenisine sunuldu. Program, Çorum’un tescilli lezzeti İskilip dolması ikramı ile sona erdi.