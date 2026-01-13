Yeni Şafak
Çorum 'Gastronomi Şehri' hedefiyle yola çıktı

Çorum 'Gastronomi Şehri' hedefiyle yola çıktı

17:5213/01/2026, Salı
Çorum 4. gastronomi şehri olmayı hedefliyor.
Çorum 4. gastronomi şehri olmayı hedefliyor.

Çorum’un köklü mutfak kültürünü uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri Çorum Tanıtım Toplantısı, Anitta Otel’de geniş katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çorum ve Çorum mutfağını tanıtan video gösterimiyle başladı. Çorum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisiyle devam eden programda, şehrin eşsiz gastronomi mirası ve UNESCO başvuru süreci ele alındı.

“ÇORUM BU SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLAYACAK”

Yemek kültürü danışmanı Filiz Hösükoğlu, UNESCO sürecinin tüm şehir paydaşlarının ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, “Bu süreci bir ev ödevi gibi görmeli ve şehrin tüm katmanlarıyla el ele çalışmalıyız. Çorum’da geçirdiğim zaman adeta bir rüya gibiydi. 20’den fazla ülke gezdim ancak Çorum’un yeri bende çok farklı. Bu ekibin UNESCO sürecini başarıyla tamamlayacağına yürekten inanıyorum.” dedi.

“UNVANI ALMAK KADAR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DE ÖNEMLİ”

Yeme-içme alanında Girişimcilik, Konsept Yaratma ve Büyüme Danışmanı Yasemin Cerit Doğan, UNESCO başvuru dosyasının hazırlık aşamalarına ilişkin bilgi verdi.

Sürecin uzun soluklu ve kapsayıcı bir kalkınma modeli sunduğunu ifade eden Doğan, “Koordinasyon, kurumlar arası danışma ve dayanışma bu süreci güçlendirecek. Unvanı kazanmak kadar sürdürülebilirliği de büyük önem taşımaktadır. Hepimizin elimizi taşın altına koyması gereken bir süreçten bahsediyoruz. Çorum, çok zengin bir mutfağa ve köklü bir tarihe sahip. Hitit medeniyetinin izlerini taşıyan özgün bir kimliği var.” dedi.

Çorum’a ilk kez geldiğini dile getiren Doğan, “Çorum’un çok güzel bir ilimiz olduğunu fark ettim. Şehri yeni yeni keşfediyorum, daha keşfedilecek çok şey olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM MUTFAĞI TÜRKİYE’NİN EN ÖZGÜN MUTFAKLARINDAN BİRİ”

Yöresel mutfak araştırmacısı, yazar ve Gastro Çorum Proje Danışmanı Adnan Şahin, Çorum gastronomisinin tarihsel ve kültürel değerleri ile UNESCO sürecinde kurumlara düşen görevleri anlattı.

Bir Tokatlı olarak Çorum’u yakından tanıyan isimlerden biri olduğunu belirten Şahin, “Son 10 yıldır Çorum’un gastronomi alanında yükselen bir değer olma çabasını çok net görüyorum. Bunu televizyon programlarımda da açıkça ifade ediyorum. Çorum mutfağı, Türkiye’deki en güçlü ve en özgün birkaç mutfaktan biridir. 7-8 bin yıllık bir tarihe sahip olan bu şehir, Anadolu coğrafyasındaki en önemli medeniyetlerden birinin de başkentidir.” dedi.

Çorum’un gastronomik açıdan çok önemli bir değer taşıdığını vurgulayan Şahin, UNESCO’ya başvuru sürecinde yürütülecek çalışmaların, kenti gastronomi alanında arzu edilen noktaya taşıyacağını ifade etti. Sürecin, yalnızca unvan almaktan ibaret olmadığını dile getiren Şahin, “Başvuru sürecinde yapılacak çalışmalar, o beratı almaktan çok daha önemlidir. Alınacak unvan, bu kıymetli çalışmaların taçlandırılması olacaktır” diye konuştu.

Yaklaşık 30 kentin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na başvuru hazırlığında olduğunu, bunların 20’sinin gastronomi alanında olduğunu hatırlatan Şahin,
“Her şehir gastronomi şehri olmak zorunda değil. Her bir şehrimizin farklı bir değeri ve anlamı var. Ancak Çorum, gastronomik anlamda çok daha fazla irdelenmesi gereken ve hak ettiği yere mutlaka getirilmesi gereken bir şehir. Ben Tokatlıyım ve Tokat’ın da gastronomi başvurusu yaptığını söylemek isterim. Hangisi ön planda diye sorarsanız, çok rahatlıkla söyleyebilirim ki Çorum bunu net şekilde hak ediyor ve istiyor”
ifadelerini kullandı.
Vali Yardımcısı Yeliz Mercan,
“Medeniyet tarif edilirken üç ‘M’ye vurgu yapılır; mimari, mutfak ve müzik. Çorum olarak biz bunlara sahip olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah sahip olduğumuz bu değerler gastronomiye, kalkınmaya ve turizme katkı sağlar. Turizmin en önemli unsurlarından biri olan bu değerlerimizi dünyaya da tanıtmak istiyoruz”
dedi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk,
“Master planda belirlediğiniz altı alanın her birinde akademisyenlerimiz ve altyapımızla sizlerle birlikte olmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim. Çorum’un geleceği ve Hitit Medeniyeti’nden bugüne kadar Anadolu irfanıyla şekillenen kültürel mirasın dünyaya tanıtılmasında Hitit Üniversitesi olarak yer almaktan büyük gurur duyuyoruz”
dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un yalnızca sanayi ve tarım kenti değil, aynı zamanda güçlü bir kültür şehri olduğunu vurguladı. Çorum mutfağının bu kültürün en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Aşgın, belediye olarak gastronomi alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Belediyeye ait 17 sosyal tesiste kentin gastronomi açısından öne çıkan ürünlerinin servis edildiğini kaydeden Aşgın, ayrıca eğitim merkezlerinde açılan 5 ayrı mutfakta kursiyerlere geleneksel Çorum yemeklerinin öğretildiğini söyledi.

“ÇORUM’U UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI’NA DÂHİL EDECEĞİZ”

Gastro Çorum Projesinin bir milat olduğuna işaret eden Başkan Aşgın,
“Şehrimizde tarım, ticaret, sanayi, tarih ve kültür alanlarında yürüttüğümüz çalışmalara yeni bir halka ekliyoruz. Bazı şehirler ‘Türkiye’nin en iyi mutfağı bizde’ derken, neden bu onayı ilk alan biz olmadık diye zaman zaman hayıflandığımız oluyor. Bunu telafi edeceğiz. Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar’dan sonra Çorum’u UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil ederek Türkiye’nin 4. gastronomi şehri yapacağız”
dedi.

Çorum’un bu süreçte tüm dinamikleriyle tek yürek olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Şehrimize güveniyoruz, şehrimizin tüm değerlerine güveniyoruz. İlçelerimize güveniyoruz. Tüm şehir olarak bu hedefin arkasındayız.” diye konuştu.

Çorum’un tarihi kimliğine de dikkat çeken Başkan Aşgın, şehrin bir başkent şehri olduğunu vurgulayarak,
“Bir payitaht her zaman payitahttır, bir başkent her zaman başkenttir. Çorum, Hititlerin başkenti olarak bizim için bir payitahttır. Biz de Çorumlular olarak kendimizi bir başkentli, bir payitahtlı olarak görüyoruz. Bu birlik ve beraberlik ruhuyla, Allah’ın izniyle geleceğe yürüyoruz”
dedi.
UNESCO sürecine büyük bir inanç ve heyecanla hazırlandıklarını ifade eden Aşgın,
“Biz başardık, hep başardık; yine başarırız. Hep birlikte başardık, yine hep beraber başaracağız. Allah’ın izniyle, yapacağımız başvuru neticesinde Çorum’un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na kabulünü kutlayacağız. O kutlamayı nerede yaparız bilmiyorum ama şimdiden o heyecanın içindeyim”
dedi.

COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETLER TANITILDI

Toplantı kapsamında; İskilip dolması, su böreği, Kışlacık pırasası, Osmancık ayvalı yahnisi, Kargı tulum peyniri, Hitit ekmeği başta olmak üzere Çorum’un coğrafi işaret tescilli yaklaşık 30 ürünü davetlilerin beğenisine sunuldu. Program, Çorum’un tescilli lezzeti İskilip dolması ikramı ile sona erdi.


