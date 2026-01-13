Çorum 'Gastronomi Şehri' hedefiyle yola çıktı

“Her şehir gastronomi şehri olmak zorunda değil. Her bir şehrimizin farklı bir değeri ve anlamı var. Ancak Çorum, gastronomik anlamda çok daha fazla irdelenmesi gereken ve hak ettiği yere mutlaka getirilmesi gereken bir şehir. Ben Tokatlıyım ve Tokat’ın da gastronomi başvurusu yaptığını söylemek isterim. Hangisi ön planda diye sorarsanız, çok rahatlıkla söyleyebilirim ki Çorum bunu net şekilde hak ediyor ve istiyor”