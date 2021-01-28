Gündem Baraj gölünde mahsur kalan balıkçıları AFAD kurtardı
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Çorum'da baraj gölünde mahsur kalan balıkçıları AFAD kurtardı

Baraj gölünde mahsur kalan balıkçıları AFAD kurtardı

Çorum’da Obruk Baraj gölünde botları arızalanan balıkçıların jandarmayı arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye Jandarma ile birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. AFAD ekipleri baraja botla açılarak yaptığı aramada mahsur kalıp botları sürüklenen balıkçılara ulaşıp kurtardı.

Haber Merkezi İHA
İki balıkçı mahsur kaldığı bölgeden AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
İki balıkçı mahsur kaldığı bölgeden AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Kumçelteği köyü karşısında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İsmet Kavukçu ve Hamit Akkaya adlı balıkçılar avlanmak için bot ile Obruk Baraj Gölüne açıldı. Balıkçıların botu bir süre sonra arızalandı.

Arızalanan botta mahsur kalan balıkçılar jandarmayı arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye Jandarma ile birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. AFAD ekipleri baraja botla açılarak yaptığı aramada mahsur kalıp botları sürüklenen balıkçılara ulaşıp kurtardı.

Her iki balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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