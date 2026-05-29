Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Çorum’da dehşet: Babasının evine tüfekle ateş açtı

Çorum’da dehşet: Babasının evine tüfekle ateş açtı

00:0929/05/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Çorum’da bir kişi, babasına ait müstakil evin önüne gelerek tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki bir araç zarar gördü. Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da bir kişi, babasına ait evin önüne gelerek tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki bir araç zarar gördü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bahar 8. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre H.A., 35 CLV 043 plakalı otomobille babasına ait müstakil evin önüne geldi. Burada yanında getirdiği tüfekle rastgele ateş açan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu evin önünde park halinde bulunan bir araçta hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kaçan şüpheli H.A.’nın yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Çorum
#Tüfek
#Ateş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Teşrik tekbirlerini unutan ne yapmalı? Teşrik tekbiri kaçırılırsa ne olur, kazası var mı, nasıl yapılır?