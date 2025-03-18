Çorum'daki Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor.

Çorum Belediyesi yetkililerinin eşlik ettiği ziyarette, TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç, yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Direnç, Yüzüncü Yıl Millet Bahçesi projesinin geçici kabulünün yapıldığını ve eksiklerin giderilmesiyle birlikte Çorum Belediyesi tarafından halkın kullanımına sunulabileceğini ifade etti.