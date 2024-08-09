Çukurova Havalimanı açılıyor: Yıllık 8 milyon yolcu kapasitesi

Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışa gün sayıyor. İlk ihalesi 2011'de gerçekleşen, temeli 2013'te atılan, aradan geçen süre zarfında yapımı yılan hikayesine dönen Çukurova Uluslararası Havalimanı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor. Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunanan ve 800 hektar alan üzerine inşa edilen havalimanı 3 bin 500 metre pist uzunluğuna sahip olacak. Adana’ya 35 kilometre, Mersin’e ise 40 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurova Havalimanı, son teknoloji altyapıya sahip akıllı havalimanı olarak hizmet verecek.





8 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Yıllık 8 milyon yolcu kapasitesine sahip olan havalimanı, en geniş gövdeli uçakların inişine uygun inşa edildi. 244,5 milyon avro yatırımla hayata geçirilen havalimanından, 25 yılda 297 milyon 100 bin avro kira bedeli elde edilmesi bekleniyor. Bölgede yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayacak proje, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomik, ticari ve turizm açısından katkı sağlayacak. Bölgedeki işletmeler havayoluyla daha hızlı ve etkin şekilde mal taşıyacak. Yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu kolaylaşacak. Tarım ürünlerinin taşınmasında lojistik avantajlar sağlayacak.





40 UÇAK KAPASİTELİ APRON BULUNUYOR

Havalimanında 2 adet yüksek sürat taksi yolu, terminal, kargo ve özel uçaklar bölgesi apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi imalatları da tamamlandı. 3 etap olacak şekilde planlanan üstyapı tesislerin yapım çalışmaları tamamlandı. 110 bin metrekare kapalı alana sahip terminal binası bulunan havalimanında, 40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 4 uçak kapasiteli 62 bin metrekarelik kargo apronu, 34 uçak kapasiteli 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu bulunuyor.





MERSIN’I TURIZM KENTINE DÖNÜŞTÜRÜR

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Çukurova Havalimanı’nın Mersin’i küresel anlamda daha erişilebilir kılacağını dile getirdi. Havalimanının sadece bir yolcu taşıma projesi olmadığını vurgulayan Çakır, “Mersin’in ekonomik anlamda tüm ana sektörlerini ilgilendiren bir yatırım. Havalimanı, Çukurova’yı oluşturan Mersin ve Adana’nın katma değerli ürünlerini dünya pazarları ile daha kısa sürede buluşturacak. Öncelikle kargo kapasitesi anlamında Türkiye’nin İkinci büyük hub havalimanı olacak. Lojistik kapasitesi ile de öne çıkacak” dedi. Çakır, “Mersin’in turizm vizyonunda en büyük engel küresel erişimdi. Artık Mersin kısa sürede dünyanın her yerinden kolayca erişilen bir kent haline gelecek. Aynı zamanda havalimanı ile sanayi ürünleri de dünya ile buluşacak” şeklinde konuştu.





BÖLGE TİCARETİNE POZİTİF KATKI SUNAR

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Çukurova Uluslararası Havalimanı hakkında şu ifadeleri kullandı: “Yeni havalimanının yurt dışı uçuşları için geniş kapsamlı olacak. Bu durum tabi ticari olarak pozitif katkı sağlayacak. Adana’nın bir çok festivali var örneğin; Portakal Çiçeği ve Çukurova Festivali gibi. Ayrıca bu sene Teknofest’te Adana da gerçekleşecek. Ayrıca, havalimanının da ‘Adana ve Mersin Havalimanı’ gibi ortak bir isimle anılmasını istiyoruz.”



