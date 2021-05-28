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ANKARA

Cumhur İttifakı’nı koruyacağız

MHP lideri Bahçeli, “Cumhur İttifakı’nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız” dedi. Bahçeli, il başkanları ve MYK toplantıları ardından “Partimiz Türkiye’nin içine çekilmek istenen girdabın farkında. Türkiye’ye cephe almış ülkelerin, organize suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, bölücü mihrakların, demokrasi karşıtlarının taciz ve tezviratlarına hiçbir şekilde kulak asmadan yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhur İttifakı’nı koruyacağız
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK ve İl Başkanları Toplantısı sonrasında bir açıklama yaptı. Bahçeli yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “27 Mayıs, yakın siyasi tarihimizin iç burkan, yürek sızlatan, vicdanları kanatan vahim hadiselerin yaşanarak milli hafızalara kazındığı bir zaman dilimidir. Sandık yerine silahı tercih eden dar kadrolu cuntacı oluşum yalnızca seçilmiş bir iktidarı değil, Türkiye’nin on yıllarını da gasp etmiştir.”

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ZİLLETİN KAPI KULU!

  • “Bugün oynanan melanet oyunların Türkiye’mizi yolundan çevirme ihtimali, Türk milletini geri adım attırma şansı elbette düşünülemeyecektir. Millet, irade hürriyetine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bu nedenle derin komplolar boştur, densiz kumpaslar boşunadır. Sokak dedikodularına bel bağlayan, sosyal medya fitnelerini geçim kapısı gören, suç ve terör örgütlerinin şantajlarından bayağı şekilde medet uman zillet ittifakı milletimizin engin feraset ve gıpta edilecek irfanı karşısında asla tutunamayacaktır. Bugün kimin kiminle işbirliği yaptığı, kimlerin hangi mahfillerin kuklası haline geldiği bellidir, belgelidir. Türkiye’nin siyasi ve toplumsal dengesini bozarak güç ve iktidar devşirmek için kuyruğa girenler zalimlerin oyun uşağı olmakla birlikte zilletin kapı kuludur.”

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YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

“Türkiye’ye cephe almış ülkelerin, organize suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, bölücü mihrakların, demokrasi karşıtlarının taciz ve tezviratlarına hiçbir şekilde kulak asmadan yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhur İttifakı’nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız. Milliyetçi Hareket Partisi meselelere hakimdir. Nitekim partimiz Türkiye’nin içine çekilmek istenen girdabın farkında, buna karşılık siyasi pozisyonu da nettir ve milletten yanadır.

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