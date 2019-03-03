Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart ülkemiz için beka seçimidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Samsun halkına hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlk günkü aşkla, heyecanla sizler için koşturmaya devam edeceğiz.

Muhalefet aylardır sürdürdüğü liste kavgasını daha yeni bitirdi. Fakat ne seçim kazanmak gibi bir hedefleri ne de millete hizmet etmek gibi bir dertleri var. CHP'nin yegane hedefi ne yapıp edip rant kaynağı olarak gördükleri belediyeleri korumak.

Milletle buluşmak onlar için yük

Milletle buluşmak, dertlerini dinlemek onlar için çok büyük bir yük. Millete tahammülleri yok. Hakaret ediyorlar.

Köylerin, yaylaların yolunu zaten hiç bilmiyorlar. Görevlerini yapmak, sözleri tutmak yerine bir de utanmadan vatandaşımıza hakaret ediyorlar.

İnsanlarımıza beddua ediyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı, 'AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın' diyerek insanlarımıza beddua ediyor. Genel başkanları da 'AK Parti'ye oy vermek günah' diyordu. Bunların çıkarları için çiğneyemeyeceği ilke, prensip yok.

31 Mart beka seçimidir

31 Mart ülkemiz için sadece belediye değil, aynı zamanda beka seçimidir. 31 Mart'ta sadece belediye başkanı seçmeyeceksiniz, bölücü örgüt adına siyasi tünel kazanlara sandıkta çok güçlü bir ders vereceksiniz."

"Tünel siyaseti aleni iş birliğine vardı"

Özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının aday göstermediği illerde bu tünel siyaseti aşikardır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde ise tünel siyaseti artık çok farklı boyutlara, aleni iş birliğine varmıştır. CHP ve şürekası sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor; milletle yürümemize, kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor.

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"Anketçilerin değil milletin sözü kıymetli"

Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bizim için medyanın değil, meydanın ne dediği önemlidir.