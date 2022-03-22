Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: ​Elektrik ve doğal gazda destek 300 milyarı bulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur.” dedi.
Erdoğan, sadece elektrik, doğal gaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık bir kaynak kullandıklarını söyledi. Halen elektrik ve doğal gazda ciddi sübvansiyon yaptıklarına dikkati çeken Erdoğan, “Sadece bu iki alandaki destek rakamının yıl sonunda 300 milyar lirayı bulması bekleniyor” dedi.
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Isınma yardımı başlığı altında verilen kömür yardımlarının 2022 yılı ile birlikte doğalgaz faturası desteği olarak da verileceği açıklanmıştı. Müjdeli haberin verilmesinin ardından destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve kimlerin alacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 doğalgaz faturası desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı nasıl alınır? İşte konu hakkında tüm detaylar....
DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?<br><br>Uygulama hayata geçirildiğinde doğalgaz yardımına başvurular, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacak.<br>
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?<br><br>Kimlerin yararlanabileceği ile ilgili olarak diğer sosyal yardımlarda olduğu gibi bunda da gelir şartına bakılması bekleniyor. Örneğin; kömür yardımında hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden (1.417 lira) az olup olmadığına bakılıyor.<br>
Yani hanede 4 kişi varsa ve haneye giren para 5 bin 670 liranın altındaysa, bu yardım sağlanıyor. Doğalgaz için de bu kriterin geçerli olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?<br><br>Destek 6 aylık kış dönemini kapsayacak. Ödemeler, iki eşit taksit ile yapılacak. Buna göre taksit dönemleri ise mart ve ekim ayları şeklinde belirlendi. Ödeme, hak sahibi kişinin PTT Kartı'na yatırılacak.
Böylece doğrudan doğruya kişinin hesabına geçecek. Kişi faturasını götürerek PTT'de bulunan hakkı ile ödemesini geri almış olacak.
450 İLE 1150 TL ARASINDA<br><br>Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, ısıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak. Çünkü Erzurum'da ısınma ihtiyacı ile Ege'de ısınma ihtiyacı aynı değil. Buna göre; hane başına 450 lira ile 1.150 lira arası destek sağlanacak.
Yıllık toplam 3 milyar liraya yakın destek öngörülüyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz haftalarda gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve doğalgaz yardımı başvuruları, doğalgaz yardımı başvuru şartları ve doğalgaz yardımı miktarı hakkında merak edilenleri açıklamıştı.
Bakan Derya Yanık, şöyle dedi:<br><br><br>\"Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SENEDE KAÇ DEFA, HER AY MI?<br><br>Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor.\"
450 ile bin 150 TL arasında yatacak: Doğalgaz desteği almak isteyenler dikkat, başvurular bu ay başlıyor
Isınma yardımı başlığı altında verilen kömür yardımlarının 2022 yılı ile birlikte doğalgaz faturası desteği olarak da verileceği açıklanmıştı. Müjdeli haberin verilmesinin ardından destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve kimlerin alacağı araştırılmaya başlandı. Doğalgaz faturası desteğine ilişkin merak edilen detaylar belli oldu. Peki, 2022 doğalgaz faturası desteği ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı için kimlere para verilecek? Doğalgaz yardımı nasıl alınır? Doğalgaz yardımı için başvuru nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı başvuru şartları ve konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
ÖZGÜN
Doğalgaz fatura desteği 450 TL ile 1150 TL arası olacak