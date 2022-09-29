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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışı esas alan bu oyunlar hepimize kültürel diplomasi kapısı açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları Açılış Etkinliklerinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışı ve dayanışmayı esas alan bu oyunlar hepimize kültürel diplomasi kapısı açacak. Bu oyunlar için her türlü katkıyı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışı esas alan bu oyunlar hepimize kültürel diplomasi kapısı açacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları Açılış Etkinliklerinde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ülkemizin mavi incisi İznik'ten spora, sanata, kültüre ortak geleceğimize gönül veren tüm kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Göçebe Oyunları'nın ilki 2014'te Kırgızistan'da yapılmıştı. Sonraki iki oyun 2016 ve 2018'de Kırgızistan ev sahipliğinde düzenlendi. Her 2 yılda bir düzenlenen oyunların 4.sünde İznik'teyiz. 2020 yılında gerçekleştirilecekti. Ülkemizi de etkileyen Covid -19 salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. İnsan toplulukları, binlerce yıl boyunca bulundukları yerden ayrılarak yeni hayat aramışlardır. Sürekli veya mevsime göre değiştirerek, hayatlarını sürdüren topluluklar da vardır. Bu yolculuklarda birbirini etkilemişlerdir. Bugün hala kültürün ve insani ilişkilerin taşıyıcısı göçlerdir.

"GÖÇEBE KÜLTÜRÜNÜN YİTİP GİTMESİNE RIZA GÖSTEREMEYİZ"

İnsanlığın binlerce yılına damga vuran kültürünün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz. Göçebe kültürünün yaşatılmasında fayda görüyoruz. İstiklalimizin güvencesi olarak Toros dağlarında dumanı tüten yörük çadırını ifade ediyoruz. Pek çok deneyimi gençlerimize ve misafirlerimize yaşatacak olan oyunları düzenleyenleri tebrik ediyorum. Katılımcılara başarılar diliyorum. Dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Bölgemizin krizlerle kavrulduğu bu dönemde, barışı yardımlaşmayı esas olan bu oyunları özgür bir işbirliği platformu olduğuna inanıyorum. Oyunlara katılan ülkelerle kurduğumuz münasebetlerin yeni bir kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum. 102 ülkeden, 3 binden fazla sporcunun katılması bu umudumuzu yeşertiyor. Gastronomi programlarında 20 ayrı ülkenin mutfak lezzetleri katılımcılarla kavuşacak.

Barışı ve dayanışmayı esas alan bu oyunlar hepimize kültürel diplomasi kapısı açacak. Bu oyunlar için her türlü katkıyı yapmaya hazırız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçebe kültürü insanlık tarihi kadar eski bir kültürdür
OYNAT 02:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göçebe kültürü insanlık tarihi kadar eski bir kültürdür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları Açılış Etkinlikleri'nde konuştu. Göçebe kültürünün tarihi serüvenine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Göçebe kültürü insanlık tarihi kadar eskidir. İnsan toplulukları binlerce yıl boyunca bulundukları yerde ayrılarak, kendilerine yeni hayat alanları aramışlardır. Göçebe kültürünün farklı yönleri ile yaşatılmasında büyük fayda görüyoruz. Göçebe Oyunlarını dünya çapına yayan bu organizasyonu kadim mirası geleceğe bırakmak adına önemli görüyorum.' ifadelerini kullandı.


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