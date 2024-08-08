Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Rama ile görüştü: Türkiye ile Arnavutluk savunma sanayiinde iş birliğini güçlendirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine Türkiye'nin Körfez'deki stratejik ortağı Katar'ın lideriyle devam edecek. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde bir numaralı gündem maddesi Orta Doğu'da artan gerilim ve terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik alçak saldırı ve katliamlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde, İsrail'in, Haniye suikastıyla ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.