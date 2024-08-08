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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Rama ile görüştü: Türkiye ile Arnavutluk savunma sanayiinde iş birliğini güçlendirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayindeki iş birliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini ifade etti.

Semih Bozkuş
18:16 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:26 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye ile Arnavutluk'un savunma sanayiindeki iş birliği atılacak adımlarla güçlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki liderin görüşmesinde Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İki ülke savunma sanayiinde iş birliğini güçlendirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayiindeki iş birliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Arnavutluk’ta FETÖ’nün alan kazanmaya yönelik gayretlerinin boşa çıkartılmasının son derece önemli olduğunu, örgütün Arnavutluk’taki eğitim, sağlık ve dini kurumlar içerisindeki yapılanmasının son bulması için de gayretlerin süreceğine inandığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti: İsrail ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine Türkiye'nin Körfez'deki stratejik ortağı Katar'ın lideriyle devam edecek. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde bir numaralı gündem maddesi Orta Doğu'da artan gerilim ve terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik alçak saldırı ve katliamlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde, İsrail'in, Haniye suikastıyla ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.


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