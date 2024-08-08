Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Rama ile görüştü: Türkiye ile Arnavutluk savunma sanayiinde iş birliğini güçlendirecek

Türkiye ile Arnavutluk'un savunma sanayiindeki iş birliği atılacak adımlarla güçlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki liderin görüşmesinde Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
İki ülke savunma sanayiinde iş birliğini güçlendirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayiindeki iş birliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Arnavutluk’ta FETÖ’nün alan kazanmaya yönelik gayretlerinin boşa çıkartılmasının son derece önemli olduğunu, örgütün Arnavutluk’taki eğitim, sağlık ve dini kurumlar içerisindeki yapılanmasının son bulması için de gayretlerin süreceğine inandığını belirtti.