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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük afete karşı Bangladeş'in yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'te yaşanan sel felaketi ve Türkiye'den gönderilen yardımlarla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, Bangladeş'te yaşanan sel felaketiyle ilgili, "5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. Başta kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık" dedi.

Seda Ekinci
13:41 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:52 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş'te yaşanan sel felaketi ve Türkiye'den gönderilen yardımlarla ilgili açıklama yaptı.
Yardımların AFAD ve TİKA öncülüğünde yapıldığını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş’e Türkiye’nin yardım elini uzatıyoruz. 5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı AFAD’ımızın koordinasyonunda yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık.

Çalışmalarımızı AFAD’ımız, TİKA’mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, her zaman yanında olduğumuz Bangladeş’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."




#Recep Tayyip Erdoğan
#Bangladeş
#sel felaketi
#Cumhurbaşkanı
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