Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük afete karşı Bangladeş'in yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Geçici Hükümet Başdanışmanı Muhammed Yunus ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi felaketle mücadelede ve yaraların sarılmasında Bangladeş halkının yanında olduğunu ifade etti.