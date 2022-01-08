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EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde gelişmiş ülkelerle rekabet ediyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitime erişimi yaygınlaştırmak ve eğitim sisteminin performansını artırmak amacıyla son 20 yılda atılan adımları ve yaşanan dönüşümün anlatıldığı bir kitap hazırladı. Kitabın takdim yazısında Erdoğan "Türkiye başta OECD ülkeleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeye erişmiştir" ifadelerini kullandı

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde gelişmiş ülkelerle rekabet ediyoruz
Recep Tayyip Erdoğan

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitime erişimi yaygınlaştırmak ve eğitim sisteminin performansını artırmak amacıyla son 20 yılda atılan adımları ve yaşanan dönüşümün anlatıldığı bir kitap hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’de Eğitimin 20 Yılı” başlıklı kitabın takdim yazısında değerlendirmelerde bulundu.

TOPTAN SEFERBERLİK

En çok kaynağın hep eğitime ayırıldığını ve eğitimin tüm alanlarında toptan bir seferberlik yapıldığını dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

  • Zira Türkiye’nin en büyük sermayesinin dinamik genç nüfusu olduğunu düşündüğümüz için eğitimden beklentilerimiz hep çok yüksek oldu. Bugüne kadar yaptığımız büyük yatırımların sonuçlarını görmeye başlamak bizi ziyadesiyle sevindirmektedir. Artık Türkiye başta OECD ülkeleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeye erişmiştir.”

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