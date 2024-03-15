Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de 30 bin kişiye hitap etti: Attığımız her adım terör örgütü tarafından sabote edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de İstiklal Caddesi'nde düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Alanı dolduran 30 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör vurgusu yaptı.

Hakkari'nin kaynaklarını terör örgütüne ve teröristler yerine halka aktarmak için kullanacak aday belirlediklerini ifade eden Erdoğan, "Attığımız her adım terör örgütü tarafından sabote edildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hakkarili kardeşlerimle kucaklaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Ahde vefa için her birinize teşekkür ediyorum.

Alevi-Sünni ayrımı yapmadan herkesi bağrımıza basıyoruz.

31 Mart'ta esaslı bir ders vermenizi bekliyorum.

Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne ve teröristlere aktarmak yerine sizin için kullanacak isimler belirledik.

Attığımız her adım terör örgütü tarafından sabote edildi.

Hakkari, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız?

31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, gençler, kadın kolları; kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

21 yılda yaklaşık 72 milyar lira yatırım yaptık. Yaparsa AK Parti yapar.

Deprem meselesinin ne kadar önemli ve acil olduğunu 6 Şubat'ta bir kez daha gördük.

Hakkari'yi bir an önce depreme hazırlamak istiyoruz.

Ulaşımda 2002'ye kadar sadece 1 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı biz 97 kilometre bölünmüş yol yaptık.

Yüksekova Organize Sanayi Bölgesini kurduk. Altyapı çalışmasına devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde Çukurca-Şemdinli'ye doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz.

Toplum Yararına Programımız kapsamında 2000 kardeşimizi ilimizde istihdam edeceğiz.

31 Mart akşamı Hakkari'den bu kardeşinize müjde vermeye hazır mısınız?

Arkadaşlara sordum, şu anda Hakkari'de karşımda 30 bin kardeşim var.