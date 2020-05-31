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ŞIRNAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan hassas alan ilan etti, defineciler tahrip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan hassas alan ilan etti, defineciler tahrip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 4 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Şırnak’taki Kasrik Boğazı’nda bulunan tarihi eserler tahrip edildi.

Haber Merkezi İHA
Sinan Salgut
Sinan Salgut

Cudi ve Gabar dağlarının kesiştiği Kasrik Boğazı’nda bulunan 6 bin yıl önce işlendiği değerlendirilen at üstündeki insan figürlü rölyef tahrip edildi. Terör olaylarıyla sürekli gündeme gelen Cudi ve Gabar dağlarının kesiştiği Kasrik Boğazı konum itibarıyla havası, tarihi köprüsü, suyu, mağaraları, kanyonuyla, manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Sinan Salgut

Tahrip edilen at ve insan figürleri ile ilgili konuşan Kasrik sakinlerinden Sinan Salgut, tarihi değerlerin tahrip edilmesine çok üzüldüklerini ifade etti.

Bahattin Şanlı

Salgut, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Daha önce burası Cumhurbaşkanımız tarafından doğal koruma alanı olarak ilan edildiği halde art niyetli kişiler tarafından böyle hırpalanmasına, kırılmasına hiç razı değiliz. Vatandaşların gelip göreceği tarihi yerlere zarar verilmesine karşıyız. Buraların daha fazla korumaya gerekli olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha ilgi gösterilmesini temenni ediyoruz. Bu Kasrik Boğazı piknik alanı olarak ta kullanılıyor. Farklı illerden gelen vatandaşlar hem burada piknik yapıyorlar hem de bu tarihi güzelliğe şahitlik ediyorlar. 6 bin yıllık tarihi değerlerimize zarar verilmesine gerçekten karşıyız. Bunu yapanların bulunup gerekli cezayı verilmesini de istiyoruz."


"Tarihi değerlerimize sahip çıkmalıyız"

Bahattin Şanlı ise, tarihi değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Şanlı, ise şöyle konuştu:

  • "Buranın çok eski bir tarihi var. 6 bin yıllık bir geçmişi bulunuyor. Bu gölgede Kasrik ve Finik köyünde çok güzel tarihi yapılar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 4 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Kasrik Boğazı doğal sit alanı olarak kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Bu karara katılıyoruz ve çok sevindik. Bölgemiz ve beldemiz için inşallah hayırlı olur. At figürüne zarar verildi.
  • Figürdeki atın üzerindeki kadın heykeline zarar verilmiş, çevresi tahrip edilmiş. Yapanları çok araştırdık ama bulamadık. Hakkari, İran, ve Van’dan eski dönemlerde İpek Yolu olarak kervanlarla Kasrik Boğazı yolunu kullanıyorlardı. Eski dönemlerde her on kilometrede bir, bir tane han inşa etmişlerdi. Burada konaklayıp sabah devam ediyorlardı. Bu tarihi eserler o dönemde krallar döneminde yapılan eserlerdir. Bu heykellerin bir kısmı düşmüş. Atın üzerindeki eserlerden bir tanesi kayanın düşmesi sonucu doğal görünümünü kaybetti. Bu eserlerin anlamını da bu bir yol güzergahı olduğudur. Bir tanesi kalmış o da defineciler tarafından tahrip edilmiş.”

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rölyefi tahrip eden kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

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