İddiası ve sözü olan bir milletiz

İstanbul Tersane Komutanlığı’nda düzenlenen MİLGEM Projesi’nin 5. gemisi İstanbul (F-515) Fırkateyni’nin Denize İniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3’üncü Gemi İlk Kaynak Törenleri’ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, savunma sanayine ilişkin önemli mesajlar verdi:

Son yıllarda yaşanan olaylar, savunma alanında güçlü, bağımsız ve teknolojik bakımdan yeterli olmayan milletlerin geleceklerine güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını gösterdi. Bu durum bizim gibi aynı anda farklı cephelerde beka mücadelesi yürüten ülkeler için daha çok geçerlidir. Türkiye hem milli güvenliğini garanti etmek hem de dostlarının haklarını savunabilmek için caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak mecburiyetindedir.

HER ADIMDA BASKI GÖRDÜK

Biz yakın tarihimizde silah, mühimmat ve askeri teçhizat açısından dışa bağımlılığın acısını da çok çekmiş bir ülkeyiz. Kıbrıs Barış Harekatımız dolayısıyla uğradığımız ambargoları daha dün gibi hatırlıyoruz. Suriye’deki ve Irak’taki meşru terörle mücadele harekatlarımızdan Doğu Akdeniz ve Ege’deki çıkarlarımızı savunma mücadelemize kadar milli güvenliğimizi korumak amacıyla attığımız her adımda baskıyla karşılaştık.

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İDDİALARI OLAN BİR MİLLETİZ

Biz, iddiaları, hedefleri, dünyanın gidişatına dair söyleyecek sözü olan bir milletiz. Biz, 83 milyon vatandaşımızla beraber milyonlarca kardeşimizin de sorumluluğunu taşıyan bir ülkeyiz. Öyleyse askeri, ekonomik ve diplomatik bakımdan güçlü olmak bizim için tercihten öte bir zorunluluktur. Savunma sanayinde 2002 yılında sadece 62 proje yürütülürken, bugün bu sayı 700’e yaklaştı.

248 MİLYONDAN 3 MİLYAR DOLARA

Sadece son 5 yılda yaklaştık 350 yeni projeyi başlattık. Bütçesi 5,5 milyar doları ancak bulan savunma projelerini yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştırdık. İhracatımız ise 248 milyon dolar seviyesinden 3 milyar doları aşan bir noktaya geldi. Askeri gemi inşaat sektöründe ise 3 kıtada, 9 ülkeye toplam bedeli 3 milyar doları bulan 130 adet deniz platformu ihraç ettik.

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GEMİSİNİ YAPAN 10 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Sadece 4 yıl önce dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 2 firmamız varken, hamdolsun bugün aynı listede 7 firma ile temsil ediliyoruz. Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz.

İlk milli fırkateyn

MİLGEM projesinin 5’inci gemisi, istif sınıfı fırkateynlerin birincisi, ülkenin ilk milli fırkateyni olacak İstanbul’u suyla, mavi denizle buluşturduklarını hatırlatan Erdoğan, korvet sınıfı MİLGEM’lerde ulaşılan yerlilik oranının yaklaşık yüzde 70 iken, İstanbul gemisinde bunu yüzde 75’in üzerine çıkarmanın ayrıca memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: “Milli imkanlarla tasarlanan fırkateynimiz gelişmiş hava savunma ve su üstü harbi, deniz altı savunma harbi ve karakol faaliyetlerini icra edecektir. Ayrıca keşif ve gözetleme, hedef tespit, teşhis ve tanıma, erken ihbar kabiliyetleriyle üs ve liman savunması görevlerini gerçekleştirecektir. İstanbul Fırkateyni’mizi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Savunma sanayinde sadece geçmişin eksiklerini gidermekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğe de hazırlanıyoruz.”

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Savaş stratejisini değiştirdik

İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve TİHA üretimindeyse artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında olduklarını vurgulayan Erdoğan, “İçimizdeki gafillerin tüm karalama kampanyalarına rağmen silahlı, silahsız insansız hava araçlarımız tüm dünyada gıptayla takip ediliyor. En son 44 günlük Karabağ zaferinde olduğu gibi Türk SİHA’ları elde ettikleri başarılarla harp yöntemlerini de değiştiriyor. Aynı şekilde Libya’da bütün oradaki savaşın akışını değiştirmiştir. SİHA’ların göz dolduran başarılarıyla beraber ülkemizin diğer savunma ürünlerine yönelik ilgi de artıyor. Hiç arzu etmeyiz ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı” dedi.

Donanmamız güçlenecek

Araştırma, geliştirme yatırımlarını artırarak yüksek teknoloji gerektiren sistemlerin hayata geçirilmeye devam ettiğini ifade eden Erdoğan, “Korkut alçak irtifa hava savunma sisteminin deniz versiyonu olan Gökdeniz’i ilk kez İstanbul Fırkateyni’yle birlikte envantere alacağız” diye konuştu. Erdoğan, yerli ve milli olarak geliştirilen üç boyutlu arama radarı ve aydınlatma radarı gibi sistemlerinin de bu gemiyle ilk kez kullanılmaya başlanacağını dile getirerek, MİLGEM istif sınıfı gemilerin MİLGEM ada sınıfı gemilerden ana farklılığının hava savunma kabiliyetinin artırılması olduğunu kaydetti. Erdoğan, “İnşallah 5 yılda hizmete alacağımız 5 büyük proje ile donanmamızı çok güçlü bir konuma getireceğiz” dedi.

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