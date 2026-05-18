Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 25 kardeşimize plaketleri takdim edeceğiz. Özveriyle çalışan kardeşlerimizi tek tek kutluyorum.

Şeref belgesi ve plaket sahiplerimiz yaptıkları fedakarlıklarla ülkemizin de önünü açtı. Emek verdiler, sabrettiler, milletimize hizmet etme sevdasından asla vazgeçmediler. Ekonomi, ticaret ve iş dünyamızda taş üstüne taş koyanlara bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.

Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki TOBB dünyada en fazla hizmet üreten 3. oda sistemidir. Türkiye'nin ve ekonomimizin lokomotifidir. Oda ve borsalarımızın hizmet kapasitesi önemli ölçüde artmış durumda. Gümrük kapılarımızı devlete hiçbir yük getirmeden ihracatta yeni rekorlar kırılmasına sizler vesile oldunuz.

Asrın felaketinde depremzedeler için tüm kaynaklarınızı sizler indirdiniz. Deprem konutlarının yapımına en büyük desteği sizler verdiniz.

TOGG'un hayata geçirilmesini yine sizler sağladınız. TOGG birçok Avrupa ülkesinde yolları süsleyeme devam ediyor.

Biz Türkiye'ye dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken, birileri de önümüze sürekli takoz koyuyor. Onlara prim vermeyeceğiz. Yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.

"Ekonomimiz şoklara dirençli hale geldi"

Son 23 buçuk yılda sizlerin ve aziz milletin desteğiyle Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi yüzde 3,6 oranında büyüttük.

Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolar oldu. Kişi başına milli geliri 18 bin dolara çıkardık.

İhracatta başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın gelecekte 400 milyar doları da aşacağız.

Her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Ekonomiyi verilerden ibaret görmedik. Sokağın, çarşının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir.

Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilmeyecek bir fırsatçılıkla karşı karşıyayız. İş ve ticaret ahlakımız bin yıllık Ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Fırsatı ganimet bilmenin, taklit, tağşiş, çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.

Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Başarılarınızın daim olmasını




























