Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atandı

Üst kademe kamu yöneticilerinin de atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda bazı atamalar ise dikkat çekti.

Bakanlıklarda yapılan çok sayıda atamada en dikkat çeken isim ise Tamer Karadağlı oldu.

Ünlü oyuncu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Okay Memiş'in AFAD Başkanlığına; Raci Kaya'nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığına; Samet Güneş'in Türkiye İş Kurumu Başkanlığına atanması da dikkat çekti.

Öte yandan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut da görevine devam edecek.

Tamer Karadağlı kimdir?

Azerbaycan Türkü olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar ABD'ye gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Kolejinden sonra Çankaya Lisesinden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı, ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.

Karadağlı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 11 Ağustos 2023'te Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Okay Memiş Kimdir ?

Okay MEMİŞ, 1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu.





1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.





1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.





Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.





Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı.





1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Gümüşhane Valisi olarak atandı.

Okay Memiş, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 11 Ağustos 2023'te AFAD Başkanı olarak atanmıştı.

İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay Memiş, Eczacı Sibel Hanımefendi ile evli olup iki çocuk babasıdır.

Raci Kaya kimdir?

Raci Kaya, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başarılı bir şekilde adım atan Kaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından eğitimine Hacettepe Üniversitesi'nde devam etti ve iktisat alanında yüksek lisans derecesini elde etti. Daha sonrasında ise Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1990 yılında Halk Bankası'nda Dış İlişkiler Uzman Yardımcısı olarak kariyerine adım atan Kaya, profesyonel hayatına bu alanda yön verdi.

Bankacılık sektöründeki deneyimlerini artırarak çeşitli banka ve özel kuruluşlarda yöneticilik pozisyonlarında görev aldı. 2007-2014 yılları arasında Aktif Yatırım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2015 yılının Şubat ayından 2016'nın Ağustos ayına kadar ise Ziraat Katılım Bankası'nda Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak etkin rol üstlendi.

Raci Kaya, Mart 2016'dan 2018 yılına kadar Eximbank'ta Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi.

17 Ağustos 2016 tarihinde Hazine Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak atandı.

Raci Kaya daha sonra 27 Aralık 2016'da Hazine Müsteşar Yardımcısı olarak görev aldı. 14 Ağustos 2018 tarihinde ise Vakıfbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Kaya, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 11 Ağustos 2023'te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı olarak atandı.

Evli ve çocuk sahibi olan Kaya, iyi derecede İngilizce de biliyor.

Samet Güneş kimdir?

Samet Güneş, 1982 yılında Kırcaali’de dünyaya geldi. Samet Güneş, lise eğitimini Bursa Erkek Lisesinde, üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.





Samet Güneş, 2006 senesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına atıldı.





Samet Güneş sırasıyla; Sosyal Yardım Uzmanı, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı görevlerinde bulundu. 31.01.2020 tarihinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak vekâleten görev yaptı.





Öte yandan Samet Güneş'in yayımlanmış birçok mesleki makale, bildiri ile tebliği ve sosyal yardım alanında yürüttüğü birçok proje bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Samet Güneş, İngilizce bilmektedir.

2 Ocak 2021'de çıkarılan atama kararı ile İŞKUR'da açık bulunan genel müdür yardımcılığına getirilen Kaya, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 11 Ağustos 2023'te Türkiye İş Kurumu Başkanı olarak atandı.















