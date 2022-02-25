Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'umuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 projeyi hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bu anlamlı program münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum.

Eğitim öğretim yatırımlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün toplam 122 okulumuzu resmen hizmete alıyoruz.

2.5 yıl gibi kısa sürede 3000 dersliğe sahip eğitim tesisini İstanbul'umuzun hizmetine sunmuş oluyoruz. Eğitim öğretim kalitesini daha da artıran bu tesislerin öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırseverlerimiz başta olmak üzere bu kurumlarımızın inşasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

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İBB dahil tam 25 yıldır İstanbul'umuzun hizmetindeyiz. Hiçbir zaman bahanelerin arkasında saklanmadık. Bizim milletimiz en iyisine layıktır inancıyla İstanbul'a da aşkla hizmet ettik. İstanbul'un birikmiş sorunlarını tek tek çözerken Maarif'e de özel önem gösterdik.

Son dönemde gerçekleştirdiğimiz öğretmen atamalarında önceliği ve ağırlığı İstanbul'a veriyoruz.

31 Ocak 2022 tarihinde ataması yapılan 7 bin 500 öğretmen İstanbul'da göreve başladı.

67 bin olan öğretmen sayısını üç kat arttırdık.

Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında İstanbul'umuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 projeyi hayata geçireceğiz.