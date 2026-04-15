Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü: Türkiye bölgede barış ve huzuru hakim kılmak için çalışmalarını sürdürüyor

19:4115/04/2026, Çarşamba
AA
Kanada Başbakanı Mark Carney - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Kanada ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele alındı. Erdoğan, Carney'e Türkiye'nin bölgede barış ve huzuru hakim kılmak için çalışmalarını sürdürdüğünü, müttefik Kanada'yla birçok meselede görüşlerinin örtüştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki münasebetlerin derinleştirilmesine büyük önem atfettiğini, enerji, savunma sanayii ve hava ulaştırması alanları başta olmak üzere birçok konuda büyük iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede barış ve huzuru hakim kılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, müttefik Kanada'yla birçok meselede görüşlerin örtüştüğünü kaydetti.

Erdoğan, Mark Carney'i Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesine davet etti, ayrıca 2026 yılı sona ermeden resmi ziyaret kapsamında Başbakan Carney'i Türkiye'de ağırlamayı istediğini ifade etti.


