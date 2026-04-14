Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'ın yeni Başbakanı Magyar ile telefonda görüştü: Stratejik ortaklık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni Macaristan yönetimiyle iş birliği mesajı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni başbakanı Peter Magyar ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ileri taşımayı arzuladıklarını, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürümüzden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti.
