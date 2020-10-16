Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadık ve tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme sona erdi. Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan heyetler arası görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından iki lider basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün gerek ikili gerekse heyetler arası ardından ise dar kapsamlı yapmış olduğumuz görüşmelerle gerçekten Türkiye-Ukrayna arasında önemli adımları az önce atmış olduğumuz imza ile gerçekleştirdik.

Salgın başlamadan hemen önce Şubat ayında yüksek düzeyli stratejik konseyimizin 8. toplantısı vesilesi ile Kiev'i ziyaret etmiştim. Arayı fazla açmadan sayın Zelenskiy ile yeniden bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme yolundaki güçlü irademizin bir tezahürüdür. Az önce imzalanan metinler de bu irademizin pek çok başlıkta somut projelerle vücut bulmasını sağlayacaktır.

OYNAT 00:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ukrayna'dan 'Bilge Prens Nişanı' Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy başkanlığındaki 1 saat 15 dakika süren heyetler arası görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün desteklenmesindeki önemli kişisel katkıları nedeniyle 'Birinci Derece Bilge Prens Nışanı' ile ödüllendirildi. BiP'te paylaş

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Bugün değerli dostumla önce ikili, bilahare heyetler arasındaki görüşmelerle ikili ilişkilerimizin gündemindeki konuları etraflıca ele aldık. İşbirliğimiz savunma sanayiinden eğitime, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Görüşmelerimizde yatırımların arttırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki karşılıklı irademizi teyid ettik.

500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırladık

Turizm alanında, küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırlamış olmamız, halklarımız arasındaki yakınlığı ve aldığımız önlemlere olan itimadını açıkça gösteriyor. Görüşmelerimizde salgınla mücadelede Türkiye-Ukrayna halkının yanındadır. İhtiyaç olduğu takdirde daha fazla destek sağlamaya hazırız. Görüşmelerimizde güvenlik alanındaki işbirliğimizi güçlendirme, suçluların karşılıklı iadesi yönünde atılabilecek adımları ele aldık.

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Türkiye, Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır

Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eşgüdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız. Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor. Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü, siyasi egemenliğini hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Türkiye, Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamları ile birlikte desteklerimiz devam edecektir. Soydaşlarımız için konut inşası projesi ve Kiev'de cami inşası projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Sayın Devlet Başkanı bize Ukrayna'nın doğusundaki güncel durumu da aktardı. Burada 27 Temmuz'dan bu yana sürdürülen ateşkesin devamını temenni ediyoruz. Bölgemizin barış ve istikrarı adına biz de elimizden gelen desteği göstermeye hazırız. Bu süreçte başkanlığı iki dönemdir büyükelçilerimizle yürütülen AGİT özel gözlem misyonuna desteğimiz aynı şekilde devam edecektir. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor kıymetli dostum Zelenskiy'e ziyareti için tekrar teşekkür ediyorum."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür ederim. Diyaloğumuz gelişiyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz müzakereler bunu açık bir şekilde kanıtlamaktadır. Ukrayna ve Türkiye ortaklığını derinleştirmeye ve işbirliğini geliştirmeye hazırlar. Güncel konuları şekilde görüştük. Gelecek yıl toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştık.

Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bizim için önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da tutulan Kırım Tatarları ve Ukraynalılar için çaba göstereceğini ifade etti. İşgal altındaki Kırım'da insan haklarının korunmasını sağlamak için BM Genel Kurulu'nun 75. oturumunda işbirliği içinde çalışacağız. Kırım Platformu Projesi'ne Türkiye'yi katılmaya davet ettim. Burada rol almaya hazırız."

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AA

Heyetler arası görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ile Ukrayna'dan ilgili bakanlar da yer aldı.