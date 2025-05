Devlet hizmetinde her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim, bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu görevler yetkiler bize milletin emanetidir. Halka samimiyetle hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak, milletimizin hayır duasına mazhar olabilmektir. Kamu yararı her şeyin üzerindedir.