



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satır başları;





"Etik Haftası boyunca düzenlenecek etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Kamuda etik bilinç yaygınlaşacak. Nitelikli eğitimcilerin yetişmesini öngören bu protokol kamuda etik bilincin yerleşmesi üzerine büyük öneme sahip.





Kurulumuz tarafından 228 bin 922 kamu görevlisine etik merkezli eğitimler verildi. Değerlerin, ilkelerin tam anlamıyla belirlenmesi için çeşitli faaliyetler düzenlendi. Bunları çok değerli gördüğümün bilinmesini isterim.





Kurul bünyesinde başarılı görevler icra eden herkese teşekkür ediyorum.





Türkiye Cumhuriyeti geleneği olan bir devlettir. Devlet tecrübemiz köklü bir geçmişe sahiptir. Karşımıza hep iki gerçeklik çıkmaktadır. Bunlardan ilki Atalarımızın çok güçlü bri kurucu iradeye ve bağımsızlık ruhuna sahip olduğudur. Bu gelenek milletimizin yeniden toparlanma hususunda ne denli mahir olduğunu ortaya koymaktadır.





İkincisi ise insanı merkez alan yaklaşımdır. Asırlardır yönetim anlayışımıza istikamet çizmiştir."





"Makamlar gelip geçicidir"

Devlet hizmetinde her bir kardeşime şunu hatırlatmak isterim, bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu görevler yetkiler bize milletin emanetidir. Halka samimiyetle hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak, milletimizin hayır duasına mazhar olabilmektir. Kamu yararı her şeyin üzerindedir.





Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir. Devlet demek vatandaşına hizmet eden mekanizma demektir. Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız. Hak ve hukukun çiğnenmesine izin vermeyiz."





'Temsilde adaleti yönetimde istikrarı hakim kıldık'





Ayrıntılar geliyor...



