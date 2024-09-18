Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile telefonda görüştü: İsrail'in saldırganlığını durdurmak için çabamız sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.
'İsrail'in saldırganlığını durdurmak için çabamız devam edecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.
Terör devleti İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı
Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarında dün eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı.
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.