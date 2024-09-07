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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcıları İstanbul ve İzmir'e ses çıkarmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"nde konuştu. İstanbul'da Vaniköy'deki kaçak villa inşaatına ve İzmir Körfezi'ndeki çevre felaketine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gezi olaylarında 3-5 ağacın yeri değişti diye sokakları yakıp yıkanların durumunu görüyorsunuz. Muhalefet İstanbul Boğazı'nda yaşanan çevre talanına sessiz. İstanbul'da yaşanan çevre talanıyla ilgili tek bir cümle bile kurmuyorlar. Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok. Ya kafalarını kuma gömdüler ya da havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İzmir Körfezi'ne ses çıkarmıyorlar." dedi.

Lokman Özdemir
16:54 - 7/09/2024 samedi
Güncelleme: 17:29 - 7/09/2024 samedi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"
ne katıldı.

Burada alandakilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa inşaatına ve İzmir Körfezi'nde çevre felaketine dönüşen kirliliğe tepki göstererek Gezi istismarcılarını hatırlattı.


Erdoğan
"Gezi olaylarında 3-5 ağacın yeri değişti diye sokakları yakıp yıkanların durumunu görüyorsunuz. Muhalefet İstanbul Boğazı'nda yaşanan çevre talanına sessiz"
dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

(Deprem) Milletimizin bir daha benzer acılar yaşamaması adına devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik.


Bundan 25 sene evvel 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi gösterdi ki depreme hazırlık Türkiye için bir beka meselesidir. Hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz. Kocaeli'de son mitinglerimizden birini yapmıştık. Kocaelili kardeşlerimiz yine bizi mahcup etmedi.


Kocaeli'yi geliştirmek için yatırımlarla her türlü desteği veriyoruz.


"İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak"


Bugün de Kocaeli'ye elimiz boş gelmedik. 3 millet bahçemizi bugün açıyoruz. Tüm Kocaeli halkına hayırlı olsun. İzmit körfezini temizliyoruz. Mavi suları tekrar eski berraklığına kavuşturuyoruz. Kamyonlarımız vızır vızır çamur taşıyor. Haliç'i temizlediğimiz gibi İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak.


"Kafalarını kuma gömdüler"


Gezi olaylarında 3-5 ağacın yeri değişti diye sokakları yakıp yıkanların durumunu görüyorsunuz. Muhalefet İstanbul Boğazı'nda yaşanan çevre talanına sessiz. İstanbul'da yaşanan çevre talanıyla ilgili tek bir cümle bile kurmuyorlar. Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok. Ya kafalarını kuma gömdüler ya da havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İzmir Körfezi'ne ses çıkarmıyorlar.


Allah millete sabır, bunlara da mahcubiyet hissedecek kadar mesuliyet duygusu versin.


"Yatırımların birilerini rahatsız ettiğinin farkındayız"


Gölcük Devlet Hastanesi'ni halkımızın emrine bugün sunuyoruz. 22 yıl içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında devlet hastaneleriyle emrinizde olduk, emrinizde olmaya devam edeceğiz. Toplam 95 sağlık tesisini siz kardeşlerimizin emrine verdik. Bu yatırımların birilerini rahatsız ettiğinin elbette farkındayız. Bu millete hizmetkar olmak bir nasip meselesidir. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Hesapçı değiliz başları gibi kafamızda 40 tilki dolaşmıyor.


"Kalan süreyi en güzel şekilde değerlendireceğiz"


14-28 Mayıs seçimlerinde vatandaşlarımız bize 5 yıl daha millete hizmet görevi verdi. Yüzde 52 oy oranıyla 5 yıl boyunca Türkiye'yi yönetme sorumluğunu üstlendik. Bunun 16 ayını geride bıraktık. Kalan süremizi en güzel şekilde değerlendireceğiz. Laf üstüne laf koymak yerine biz taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan İmam Hatiplilerle buluştu: İsrail'i İslam ülkelerinin ittifakı durdurur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli’de düzenlenen '21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda katılımcılara seslendi. Erdoğan "İmam hatipleri kuranlar sadece 3-5 kişiydi. Şimdi görüyorum ki sel olduk, deniz olduk, hatta okyanus olduk" dedi. Gazze'deki soykırıma dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak vatani, milli bir meseledir. İslam ülkeleri bir an önce uyanmalı ve işbirliğini artırmalıdır. İsrail soykırımına karşı atılacak yegane adım İslam ülkelerinin ittifakıdır" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen teğmenlerin yemin törenindeki resmi olmayan yeminine de tepki gösteren Erdoğan "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Gerekli araştırmalar yapılıyor bir kaç tane kendini bilmez temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde barınması mümkün değil" dedi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kocaeli
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