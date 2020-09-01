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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ı kabul etti: Masada Ankara'nın sorunları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Beştepe'de gerçekleşen görüşmede, başkentin şehrin sorunları ele alınacak.

Haber Merkezi İHA
Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı saat 13.30'da Beştepe'de kabul etti. Görüşmede Yavaş'ın Ankara'nın yaşadığı sorunları, yapılması gereken düzenlemeler ele alınacak.

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Başkentin sorunları ele alınacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaşadığı son sorunlardan biri, ASKİ'ye 472 milyon lira kredi verilmesiydi. Kredi verilmesi, tartışmalar sonrasında onaylanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın Belediye Meclisi gündemine getirdiği ve reddedilen "su altyapısı kredisi"ne verilen "ret" kararını mahkeme kamu yararı ile hizmet gerekleri yönünden hukuka uygun olmadığını belirtmişti. Belediye Meclisi'nde tekrar görüşülen krediye onay çıkmış, ihale için süreç başlamıştı. Projeyle Ankara'nın asbestli su boru hatlarının yenilenmesi amaçlanıyordu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ünal: Yavaş'ın bizden istediği parayla Ankara'nın değil asbestli, yeni boruları bile değiştirilir
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ünal: Yavaş'ın bizden istediği parayla Ankara'nın değil asbestli, yeni boruları bile değiştirilir
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın asbestli borularla ilgili çalışmasına AK Parti grubunun engen olduğu iddialarına cevap verdi. yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Ünal, şu ifadeleri kullandı: Pandemi gündemiyle toplanan belediye meclisinde bu konuyu gündeme getirdiler. Borçlanma için istenen rakam 350 milyon lira. Söz konusu asbestli boruları değiştirme işinin maliyeti ise 20 milyon lira. 350 milyon lira ile Ankara'nın yeni borularının bile değişimi yapılır. ASKİ'nin bütçesi 3 milyar TL. 20 milyon küçük bir rakam. Bu yapılanlar algı operasyonundan başka bir şey değil.

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