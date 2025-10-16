Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meksika büyükelçisini kabul etti

16:2816/10/2025, Perşembe
AA
Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika büyükelçisini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.



