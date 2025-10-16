Cumhurbaşkanı Erdoğan Meksika büyükelçisini kabul etti

Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya büyükelçilerini kabul etti.
