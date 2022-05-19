Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğiz. İsveç tam bir terör yuvasıdır." ifadelerini kullandı.
Gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz Kütüphane Söyleşilerimizde NATO’nun genişlemesiyle ilgili meseleleri etraflıca ele aldık. Yaklaşımımızı açık yüreklilikle gençlerimize de izah ettim… pic.twitter.com/pRAg8sTHyW
Gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz Kütüphane Söyleşilerimizde NATO’nun genişlemesiyle ilgili meseleleri etraflıca ele aldık. Yaklaşımımızı açık yüreklilikle gençlerimize de izah ettim… pic.twitter.com/pRAg8sTHyW— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2022