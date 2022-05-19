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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATOya Finlandiya ve İsveçin girmesine hayır diyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğiz. İsveç tam bir terör yuvasıdır." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kütüphane söyleşilerinde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. NATO'nun genişlemesiyle ilgili 'Bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulmak istemiyoruz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine hayır diyeceğini yineledi.


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