Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğiz

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini neden veto edeceğini gençlere de anlattı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kütüphane söyleşilerinde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. NATO'nun genişlemesiyle ilgili 'Bir sokulduğumuz yerden bir daha sokulmak istemiyoruz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine hayır diyeceğini yineledi.