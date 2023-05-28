Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Dünya tarihinde yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen bir ülke yok

Şimdi burada partiler yok. Bir metre boyunda oy pusulası yok. Sadece 2 aday söz konusu. İnanıyorum ki çok seri biçimde oylama bitecektir. Ancak Türk demokrasi hayatını cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz vakıa. Ve bu dünya tarihinde yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen bir ülke yok. Türkiye demokratik bir mücadelesini en güzel bir şekilde verdi. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın da rehavete ulaşmadan gerçekleşmesini de vatandaşlarımızdan rica ediyorum.