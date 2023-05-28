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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Dünya tarihinde yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen bir ülke yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Erdoğan oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Dünya tarihinde yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen bir ülke yok. Türkiye demokratik bir mücadelesini en güzel bir şekilde verdi. Katılım son ana kadar rehavete ulaşmadan gerçekleşmesini vatandaşlarımdan rica ediyorum." dedi.

12:08 . 28/05/2023 Pazar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında oyunu kullanmak için İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'na geldi.

Burada vatandaşların yoğun sevgi seli ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullandı. Erdoğan oyunu kullanmasının ardından kameraların karşısına geçti.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;
  • Şimdi burada partiler yok. Bir metre boyunda oy pusulası yok. Sadece 2 aday söz konusu. İnanıyorum ki çok seri biçimde oylama bitecektir. Ancak Türk demokrasi hayatını cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz vakıa. Ve bu dünya tarihinde yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen bir ülke yok. Türkiye demokratik bir mücadelesini en güzel bir şekilde verdi. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın da rehavete ulaşmadan gerçekleşmesini de vatandaşlarımızdan rica ediyorum.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
#oy
#Emine Erdoğan
27 dakika önce
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