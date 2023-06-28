Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan'la görüştü

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi için Türkiye’de bulunan Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, ülkesinin Türkiye ile barışa hazır olduğunu söyledi. Erivan’da açılan ‘Nemesis Anıtı’na ilişkin de Simonyan, “Bu yerel yönetim düzeyinde olan bir şey. Ermenistan’ın dış politikasının bir ifadesi değil. Buraya barışa hazır olduğumuzu göstermeye geldik” dedi.