Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Ülke liderleriyle tek tek telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, görüşmede Türk Halkı'nın Kurban Bayramı’nı tebrik ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramı’nın başta bölgemiz olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini ilettiği aktarıldı.

Süreklilik vurgusu

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Almanya Başbakanı Scholz'e 'İsveç' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.

Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.





'Türkiye açısından kabul edilemez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e seçimlerde başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler karşılıklı olarak bayramın Türk Dünyası ve İslam Âlemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca 9 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev'e başarılar dileyerek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3’üncü Toplantısı’nı da bir an önce icra etmek istediklerini belirtti.

İki liderden karşılıklı bayram temennisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.











