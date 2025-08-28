Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı: Silinmez izler bırakan yürekli bir dava kadını

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı: Silinmez izler bırakan yürekli bir dava kadını

12:30 28/08/2025, Perşembe
G: 28/08/2025, Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Örnek hayatı, kaleme aldığı eşsiz kitapları, konferansları ve mücadelesiyle yakın tarihimizde silinmez izler bırakan yürekli bir dava kadını olan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ahirete irtihalinin 6'ncı yılında rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.




