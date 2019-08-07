Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyedeki barış koridoru için Amerikalılarla ortak hareket edilecek
POLİTİKA ORTADOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki barış koridoru için Amerikalılarla ortak hareket edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD'nin, Suriye'de barış koridoru oluşturmak için ortak hareket edeceğini bildirdi. Erdoğan, "Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor" dedi.

Haber Merkezi Tvnet
​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış koridoru için Amerikalılarla ortak hareket edilecek
​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de barış koridoru için Amerikalılarla ortak hareket edilecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır." dedi.

Erdoğan, "Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir." ifadesinde bulundu.

Suriye'de barış koridoru konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi. Üç günlük bir görüşme periyodu oldu ve bu görüşmeler olumlu bir istikamette devam etti. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır." diye konuştu.

ABD ile Fıratın doğusu adımı

ABD ile 'Fırat'ın doğusu' adımı

Erdoğan açıkladı, Türkiye ve ABD 'barış koridoru'nda uzlaştı.
Akhisarspor-Galatasaray

Akhisarspor-Galatasaray

TFF Süper Kupa, sahibini buluyor.
Kaleciyi delirtti

Kaleciyi delirtti
İsrail'in seçim <br> vaadi: Gazze

İsrail'in seçim
vaadi: Gazze

İsrailli siyasetçiler terör üretmekle yarışıyor: Gazze'yi yok edeceğim
Pentagon DEAŞ'i hortlattı

Pentagon DEAŞ'i hortlattı

Kısa süre önce tamamen yenilgiye uğradıkları iddia edilmişti.
Atambayev gözaltına alındı

Atambayev gözaltına alındı

Kırgızistan'ın eski cumhurbaşkanına operasyon düzenlendi.

Mutabakat sağlandı

Mutabakat sağlandı

Türk ve ABD'li heyetin 'güvenli bölge' kararı açıklandı.

Beklenen<br>indirim gerçekleşti

Beklenen
indirim gerçekleşti

​Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

Meclisin ilk <br>gündem maddesi olacak

Meclisin ilk
gündem maddesi olacak

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir insanı testere<br>ile kesseniz bile...

Bir insanı testere
ile kesseniz bile...

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye Kaşıkçı tepkisi.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranıyordu, kimliği tespit edildi.
Oyuncağın <br>içinden çıktı

Oyuncağın
içinden çıktı

​Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Denizde kaybolan çocuktan acı haber

Denizde kaybolan çocuktan acı haber

​Beykoz'da kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
9 Ağustos önlemi

9 Ağustos önlemi

Kara, deniz ve havada tüm tedbirler alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.