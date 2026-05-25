Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

"Savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgemizdeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiklerini belirtti.

Filistin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladıklarını, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Umman Sultanı'nın Kurban Bayramını da tebrik etti.












