Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Aile Haftası" paylaşımı: Ailenin güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Aile Haftası" paylaşımı: Ailenin güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

14:4625/05/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası'nı kutladığı paylaşımında, "Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz."




#Recep Tayyip Erdoğan
#Milli Aile Haftası
#Cumhurbaşkanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünya Kupası ne zaman başlıyor, açılış maçı kimler arasında? İşte Türkiye'nin rakipleri, maç tarihleri ve saat saat tam 2026 Dünya Kupası fikstürü